Descubriendo nuevos lugares

Feliz Año y lo mejor de lo manjares a todos los lectores del Gastrónomo Callejero. Nos espera un año lleno de nuevos rincones por conocer y nuevos sabores que disfrutar: habrá taquerías, restaurantes, fondas y lugares donde ofrezcan lo más refinado para nuestros paladares… ¡Feliz 2021!

Gallo y Toro Fonda es uno de esos lugares por donde ya había pasado en auto mil veces y no me había percatado de su existencia. Queda en la esquina de Progreso y Pedro Moreno justo después del costado del McDonald's. Tiene un año y medio ofreciendo sus platillos y acomodando su carta, a la que le han ido añadiendo lo que los comensales solicitan, como los mariscos.

Tienen una carta con muchos antojos, por mencionar algunos: pescado zarandeado, aguachiles, tacos de pescado, tripa, arrachera, atún, pancita y birria. Ensaladas, flautas y algunas otras cosas más; es decir, hay para todos los gustos y con precios muy atractivos.

Pedí para iniciar un taco de Krispy de camarón $75 (dos piezas) es un taco en shell de tortilla muy crujiente al que le ponen un poco de mayonesa en la base y rellenan con camarones a la plancha (conté 6) de buen tamaño; lo presentan con una base de guacamole en el centro del plato y coronan con aguacate y ajonjolí y un shot de salsa chipotle caliente de muy buen sabor para bañar a tu gusto.

Instalaciones. Un espacio gastronómico ubicado en Pedro Moreno. ESPECIAL

No me pude resistir a probar la flauta de pollo $50 es una gran flauta, no solo de sabor sino de tamaño. Es de 25 centímetros de largo y sobresale del plato. Tiene una untada de frijoles refritos al centro y un espejo de salsa de tomate, no tan de cenaduría que suele ser de tomate cocido, cebolla, orégano y vinagre blanco, es más espesa y tiene un buen sabor, aunque le faltaba un poquito de sal, pero preferible que le falte a que le sobre. Es muy crujiente y a pesar de estar sobre la salsa no llega a aguadarse. Tiene un relleno muy apretado y con buena cantidad de pollo; también la presentan con un rallado de crema, lechuga y rábano. Muy recomendable.

Probé el taco de aguachile con salsa de jamaica $45: es un taco dorado de papa, coronado con aguachile con bajo picor, cebolla, cilantro y pepino, acompañado con un shot de salsa de jamaica muy bien lograda que preparan con: jamaica, chile de árbol y granadina, lo ponen sobre un espejo de salsa de tomatillo con aguacate… ¡Es un gran taco!

Al final llegó un taco de tripitas $35 tiene una consistencia que se deshacen en la boca, como que están tan limpias que quedan muy delgadas sus paredes y te dan un crunch de campeonato, viene así nada más, para ponerle verdura, un apretón de limón y una de sus tres salsas (tomate, aguacate o tomatillo) que desde el inicio te reciben con ellas y unos buenos totopos muy gruesos, de esos que truenan; mi preferida fue la de tomatillo.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Gallo y Toro Fonda

D: Calle Pedro Moreno #1449, esq. Progreso, Col. Americana, Guadalajara.

T: 3338267162.

@galloytorofonda

Comida: * * * *

Lugar: * * * *

Ambiente: * * * * *