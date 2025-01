¿Cuánto tiempo se debe tomar el aceite de oliva en ayunas?

En algunas regiones del mundo se acostumbra tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas, ya que este ingrediente contiene una gran variedad de propiedades. Sin embargo, ¿cómo y por cuánto tiempo se debe tomar? A continuación te explicamos.

Beneficios de tomarlo en ayunas

Dentro de las cualidades y beneficios de este ingrediente, destaca que aumenta los niveles de colesterol bueno, y reduce los niveles del colesterol malo, además de controlar la hipertensión arterial, previene la diabetes, entre otros.

No obstante, realmente no existen estudios científicos que comprueben que tomar el aceite de oliva en ayunas sea más beneficioso que de otras formas, así como no existen contradicciones contra este hábito , por lo que continúa siendo una práctica habitual.

El aceite de oliva contiene ácido oleico, vitamina E y polifenoles, que destacan por sus propiedades antioxidantes.

Tomarlo en ayunas, acompañado con un poco de limón, es uno de los remedios populares más conocidos, ya que se cree que ayuda a lubricar el estómago, previniendo el estreñimiento. Se recomienda tomar unas cuatro cucharadas durante el día.

¿Por cuánto tiempo se debe tomar?

Para obtener los beneficios del aceite extra virgen, es necesario tomarlo de manera adecuada y en la cantidad correcta. Como ya se mencionó, lo ideal es tomar alrededor de cuatro cucharadas durante el día. Estas pueden distribuirse en diferentes momentos del día, y acompañarse de un poco de limón exprimido.

Por otro lado, no existe un tiempo específico establecido, pues varía dependiendo de cada persona y de sus necesidades. Sin embargo, se recomienda tomar aceite en ayunas durante al menos una semana para poder obtener sus posibles beneficios.

Tomar aceite de oliva por la mañana, ayuda a mantener la energía a lo largo del día, mientras que tomarlo por la noche contribuye a una mejor digestión, y promueve un sueño reparador.

Hay que tomar en cuenta que, es importante tener la opinión de un profesional de la salud, antes de comenzar con este hábito, pues podrían haber contradicciones específicas basadas en su condición de salud.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/chanFnel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL