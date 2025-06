Las calorías no son el enemigo, solo hace falta controlar el exceso. Muchos alimentos contienen calorías, la cual es utilizada como energía para el cuerpo. Sin embargo, si se consumen más de las requeridas pueden producir un desbalance. Por ello es esencial que entendamos cómo es el comportamiento de nuestro cuerpo cuando consumimos calorías.

Para empezar a descifrar cómo afectaría el consumo calórico de un trago de whiskey tenemos que entender cómo funciona el alcohol. Para empezar, el alcohol suele tener cerca de 7 calorías por gramo. Esa cifra es superior a la misma relación para alimentos como los carbohidratos o las proteínas; su conversión suele ser de 4 calorías por gramo. No obstante, la cifra es menor que para el consumo de grasas, la cual suele irse hasta las 9 calorías por unidad.

Eso sí, de manera general debes tomar en cuenta que más alcohol significa más calorías.

Ahora bien, no todas las calorías son "malas" o no benéficas. Lamentablemente, las del alcohol no son así. Conocidas como calorías vacías, las calorías provenientes del alcohol no tienen ningún valor nutricoinal. Así que mientras algunos alimentos calóricos aportan vitaminas, minerales, fibra o proteínas, el alcohol solo ayuda en tu aporte diario de calorías.

¿Cuántas calorías tiene un trago de whiskey?

Dependiendo de la marca y de las características del trago, el shot de onza y media de whiskey suele contener entre 97 y 110 calorías. Esto es considerando que la bebida se toma “seca” o si acaso con hielos, porque si se añade cualquier otra sustancia, la cantidad calórica puede incrementar.

Esta cifra lo pone a la par de la mayoría de licores y destilados, como el ron o el tequila. En la escala podemos encontrar bebidas más ligeras y más pesadas. Por ejemplo, el vodka suele contener menos calorías, especialmente si no tiene sabor. Por otro lado, la ginebra suele estar por encima del máximo estimado para el whiskey.

Te puede interesar: Peso no aprovecha depreciación del dólar en cotización de fin de semana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB