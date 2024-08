El flan es un exquisito postre dorado, cubierto de caramelo, que se balancea y se disfruta frío. Con sabores que van desde la clásica vainilla hasta café, chocolate o ingredientes más exóticos, este postre se adapta, cautiva y sorprende, convirtiéndose en el dulce preferido de muchos.

Entre las variedades más populares están el flan tradicional y el flan napolitano , pero ¿hay realmente alguna diferencia entre ellos? A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre estas dos deliciosas versiones.

¿Cuál es el origen del flan?

El flan es un postre hecho a base de yemas de huevo, leche y azúcar, que se cuaja a baño de María, dentro de un molde previamente espolvoreado con azúcar.

Si bien el flan es un postre con distintas versiones alrededor del mundo (crème renversée y crème caramel en Francia; crema caramella en Italia; o purin o pudingu en Japón, sólo por mencionar algunos), generalmente es asociado con España y con aquellos países que fueron colonizados.

¿Cuál es la diferencia entre el flan y el flan napolitano?

De acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, la diferencia entre ambos postres es muy sencilla, el flan está hecho a base de yemas, leche y azúcar , mientras que el flan napolitano está hecho a base de yemas, leche evaporada y leche condensada.

El uso de la leche condensada en el flan napolitano eleva drásticamente la temperatura a la que este postre puede ser calentado, generando una textura mucho más densa a la de un flan tradicional, explica el libro The Oxford Companion to Sugar and Sweets.

¿Cómo se prepara un flan?

Según Larousse Cocina, la preparación tradicional de un flan comienza al combinar leche, sal, azúcar y vainilla. La mezcla se lleva al fuego y se mueve constantemente hasta reducir. Posteriormente, la mezcla se deja entibiar y se añaden yemas y huevos enteros previamente batidos. Finalmente, la mezcla se cuela, se vierte en moldes con caramelo, y se hornea a baño María.

