Consejos para mejorar tu curriculum

La presentación puede ser tan importante como el contenido, así que esto es lo que Indeed, el sitio de empleo número 1 del mundo, recomienda para redactar un currículum eficaz

Las áreas de contratación y Recursos Humanos de las empresas reciben no sólo docenas, sino cientos de currículums cada semana. Por esa razón, el objetivo principal de un candidato debe ser destacarse, buscando formas de mostrar adecuadamente sus habilidades y experiencias, creando un currículum más organizado y cohesivo. El análisis del currículum vitae del candidato es el primer paso de cualquier proceso de contratación, y mejorarlo puede brindarte una mayor posibilidad de ser notado por los reclutadores.

Mejorar tu currículum también garantiza que estés presentando tus cualidades más relevantes para el trabajo que estás solicitando. Descubre los consejos que Indeed considera más importantes a la hora de organizar un currículum:

1. Mantente organizado

El mejor candidato puede ser eliminado de un proceso de contratación serio a causa de un currículum desordenado. Esto no significa que tus cualidades y experiencias no sean relevantes para el trabajo, solo que esa presentación es el primer paso para mostrarlas a tu empleador potencial. La claridad y la legibilidad deben ser tus prioridades a la hora de organizar un currículum, por lo que no necesitas ser diseñador ni usar plantillas elaboradas, de hecho, menos es más en este caso: usa fuentes, tamaños y subtítulos en negrita de manera concisa, para clasificar la información por relevancia. Un buen consejo es agrupar tu currículum por secciones, como Contacto, Objetivo o Resumen de carrera, Experiencias, Educación y Habilidades.

Otro punto importante es que la sección de Contacto debe estar siempre en la parte superior de tu currículum e incluir tu nombre y apellido, dirección, correo electrónico y número de teléfono. Si no te sientes cómodo al dar la dirección completa de tu casa, simplemente puedes incluir tu ciudad y estado. Dependiendo del trabajo que estés solicitando, es posible que también desees incluir tus plataformas de redes sociales, blog o sitio web, pero recuerda revisar todos estos antes de incluirlos en tu currículum.



2. Utiliza un formato cronológico inverso

Cuando enumeres tu experiencia profesional, hazlo en un formato cronológico inverso. Esto se recomienda así, ya que la mayoría de los empleadores y los sistemas de seguimiento de candidatos prefieren este formato, que presenta tu información en un cronograma fácil de entender. A medida que enumeras tu experiencia laboral, comienza con el puesto más reciente en la parte superior, seguido por el resto de tus puestos posteriormente. Incluye a las empresas para las que has trabajado, tu puesto y las funciones específicas que tenías. También puedes incluir cualquier logro o premio significativo recibido en trabajos anteriores.



3. Haz coincidir la descripción del trabajo con tus habilidades

Tu currículum debe demostrar que eres el mejor candidato para el puesto. Por eso es tan importante leer y revisar la descripción del trabajo para comprender completamente el puesto que estás solicitando, luego, determinar cómo tus cualidades se alinean con el trabajo y organizar tu currículum de la manera que mejor resalte estas cualidades. Un buen consejo es usar palabras clave de la descripción del trabajo para enfatizar estas cualidades relevantes.

En este tema, siempre debes reorganizar tu currículum de acuerdo con el trabajo que estás solicitando. Lo que significa que no todas tus experiencias pueden ser adecuadas, y eso está bien: busca la calidad, no la cantidad (un currículum extenso y de varias páginas solo te hará ver como alguien desorganizado, en lugar de experimentado). Esta selección y revisión puede llevarte más tiempo, pero también te dará más entrevistas al final.

4. Cuantifica tus logros

Teniendo en cuenta que el tuyo es uno entre cientos de currículums, ¡cuantificar tus logros es una excelente manera de asegurar que destaques! Por ejemplo, puedes decir que uno de tus logros fue "aumentar las ventas en un 30% en menos de tres meses". Esto no sólo les dice a los gerentes de contratación que aumentaste las ventas para tu equipo, sino que también explica hasta qué punto lo hiciste y en qué plazo. Tener esta información ayuda a los gerentes de contratación a comprender mejor tus habilidades únicas, y también puede ser un tema de conversación para tu entrevista más adelante.



5. Revisa tu currículum

Asegúrate de tener un currículum sin errores revisándolo antes de completar tu solicitud de empleo. Espera unas horas después de terminarlo y vuelve a leerlo, corrigiendo cualquier error ortográfico y gramatical. Incluso puedes pedirle a un amigo que lo revise por ti. Esto no sólo demuestra que eres educado, sino que también muestra tu profesionalismo y atención a los detalles.



La mayoría de los procesos de contratación hoy en día ocurren en línea con el apoyo de plataformas digitales. Por esa razón, es muy importante asegurarte de que tu currículum esté adaptado para dispositivos digitales. Algunos empleadores revisan tu currículum vitae en un dispositivo móvil o tableta, por lo que, el pdf puede ser su primera opción de formato, pero debes considerar herramientas como Indeed Resume, una plataforma gratuita que optimiza tu currículum para cualquier formato, garantizando que su envío sea receptivo y legible en todos los formatos digitales, además de ayudar a los reclutadores a buscar las cualidades que más desean en un candidato.

Con información de Indeed México

