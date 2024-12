Consejos para conservar el recalentado de Navidad de manera adecuada

Por si no fuera poco de la cena de Nochebuena, siempre se espera el recalentado típico de Navidad, ¡qué mejor manera de disfrutar un platillo que poder repetirlo!, a pesar de ser un platillo que ya terminó su preparación, se debe tener cuidado al momento de consumirlo, ya que, de no hacerlo correctamente, podemos correr el riesgo de contraer alguna molestia estomacal o que el sabor no sea el esperado.

Estos son algunos consejos para conservar el recalentado de tus platillos navideños en buen estado.

Consejos para conservar el recalentado de Navidad

Refrigera tus alimentos

Después de haber disfrutado de la cena navideña con tus seres queridos, no demores para guardar los alimentos en el refrigerador, de esta manera podrás evitar que algún alimento se pueda echar a perder. Si los divides en porciones pequeñas, será más fácil templarlos.

Los puedes guardar en recipientes herméticos o bolsas selladas para impedir contaminación cruzada.

También, cuando refrigeres, puedes separar cada alimento por fechas para consumir primero los alimentos más antiguos. Investiga cuáles son los que se recomienda comer con anticipación, ya que también es un factor importante de considerar a la hora de comer.

Temperatura adecuada en la refrigeración

Se recomienda que la temperatura del refrigerador esté entre 0°C y 4°C (32°F a 40°F). Si no estás seguro de consumir los alimentos los próximos tres días, opta por congelarlos. Aproximadamente, un alimento puede durar hasta tres meses en el refrigerador, dependiendo de cuál sea. Asegura el tiempo que lo tendrás en él.

Evita recalentamiento múltiple

Solo calienta la porción que vas a consumir, ya que en cada ciclo de calentamiento se incrementa el riesgo de aumento de bacterias. Además, al momento de prepáralos, debes considerar la temperatura que utilizarás. Se sugiere que sea de al menos 75°C (165°F) en todas sus partes. Puedes utilizar un termómetro de cocina si es necesario.

¡Listo! Ahora prepárate para tener una Navidad, sin preocuparte en que sobre comida de la cena, estos consejos son útiles para saber que hacer antes de recalentar tus platillos.

