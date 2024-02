Conoce las carreras universitarias que ya no se recomienda estudiar

De acuerdo con el escritor, John Pugliano en su libro “The robots are coming: a human’s survival guide to profiting in the age of automation” hay algunas carreras universitarias que por su trabajo rutinario o predecible, podrían ser reemplazadas por un algoritmo matemático.

Dicho escritor da algunas recomendaciones sobre no estudiar determinadas carreras, debido al avance tecnológico en los países desarrollados.

Te puede interesar: La FDA advierte acerca de estos dispositivos que miden la glucosa en sangre

Carreras universitarias que ya no deberías estudiar según John Pugliano

Contaduría

El escritor recomienda que si las personas desean estudiar Contaduría se lo piensen dos veces, debido a que podría desaparecer dicha carrera por la capacidad de programas para llevar asuntos tributarios simples.

Arquitectura

De acuerdo con John Pugliano, la carrera en arquitectura podría desaparecer, por la posibilidad de que realicen diseños con programas computacionales de forma rápida y automatizada.

Sin embargo, el autor, destaca, que los únicos arquitectos que seguirán dentro de este campo laboral serán quienes tendrán una creatividad y habilidades artísticas destacables, que las máquinas no tienen.

Abogados

Otra de las carreras es Derecho, pues para el autor es considerada como un trabajo rutinario, y que podrían ser reemplazados por computadoras, a menos, que tengan una especialidad.

Médicos

Finalmente los médicos, Pugliano considera que los médicos generales ya no serán consultados, porque dichas consultas básicas serán automatizadas, sin embargo, John aclara que las especialidades médicas en cirugía o emergencia continuarán en su campo de trabajo.

Lee también: Esto es lo que el uso de romero puede hacerle a tu cerebro y a tu memoria

NA