Conoce a Brandon Miles May, hombre de 35 años que se hizo viral por parecer de 15

Brandon Miles May ha sorprendido a miles de personas en las redes sociales con su apariencia juvenil. Aunque tiene 35 años, su aspecto es el de un adolescente de 15, lo que le ha ganado numerosos seguidores en Instagram, donde muchos lo consideran un símbolo de "eterna juventud".

Originario de Detroit, Michigan, Miles May ha aclarado que su apariencia no es gracias a la casualidad ni un padecimiento genético . Según él, su juventud aparente se debe a una serie de hábitos saludables que ha mantenido desde los 13 años, un método que había mantenido en secreto hasta ahora.

En una entrevista para el Daily Mail, Brandon reveló que decidió desde muy joven esforzarse para mantener una apariencia juvenil a pesar del paso del tiempo. Para lograrlo, adoptó una serie de cambios en su estilo de vida, destacando la importancia del cuidado de la piel y la adopción de hábitos saludables.

"Desde que tengo memoria, me he mantenido alejado de la luz del sol. Uso una sudadera con capucha para bloquear el sol y me cubro el dorso de las manos con protectores", comentó Miles May. Sus principales hábitos incluyen no consumir alcohol, consumir té verde, pescados bajos en mercurio y frutas, eliminar azúcares, cereales y carbohidratos, y proteger su piel de los rayos ultravioleta del sol .

Miles May subraya que su objetivo no es vivir para siempre, sino mantener su salud y bienestar general. "Quiero sentirme bien. Sentirme joven es parte de lucir joven. Vivir para siempre no es una prioridad. Se trata de mantener mi salud. Creo que me veo mejor que hace 10 años. Me siento joven física y emocionalmente. Creo que el cuerpo sigue a la mente".

La historia de Brandon Miles May ha intrigado e inspirado a muchos, llevando a sus seguidores a considerar los beneficios de un estilo de vida saludable y el cuidado personal. Su testimonio resalta la importancia de la constancia y la dedicación para mantener una apariencia y sensación de juventud.

JV