Congestión nasal: causas y soluciones para tu bienestar

Padecer de congestión nasal es sumamente inconveniente y molesto, pues esta puede afectar tanto el sentido del gusto y el olfato como la capacidad para dormir y concentrarse. La alergia, problemas sinusales y enfermedades respiratorias son las causas más comunes de la congestión nasal, sin embargo, existen muchos otros factores que pueden desencadenarla.

"Muchos de mis pacientes sufren de congestión, han vivido con ello durante tanto tiempo que se ha convertido en parte de su vida", aseguro la doctora Ran Wang, otorrinolaringóloga del Hospital Houston Methodist, para NotiPress.Es usual que la congestión nasal sea más molesta o pronunciada durante la noche, pues, de acuerdo con la doctora Wang, esto se debe al ciclo nasal. "La nariz tiene un ciclo nasal, en que cada lado se turna para recibir la mayor cantidad de flujo de aire, el lado en recibir más aire, cambia a las pocas horas". Con esto la especialista explica por qué a veces la congestión cambia de fosa nasal y puede sentirse mayor molestia al estar acostado de lado. A su vez, puntualiza, este tipo de congestión es normal y pasajera, por lo cual debería de desaparecer por la mañana, sin embargo, de no ser así, podría tratarse de un problema mayor.

"Mucha gente habla de las alergias, la presión sinusal y la congestión nasal como si fuesen problemas separados, pero pueden ser variantes del mismo problema", detalla Wang. Entre las principales causas de congestión nasal, la otorrinolaringóloga destaca, la obstrucción anatómica, esta se presenta cuando el tabique se empuja hacia un lado, provocando que las vías respiratorias sean más estrechas y la hinchazón de tejidos blandos, esto puede desencadenarse por infecciones o irritantes como polvo, polen y otras.

Igualmente, la producción de moco puede derivar en congestión nasal, y los motivos del flujo pueden ser infecciones o irritantes. Si bien, estos pueden ser factores que provoquen congestión nasal, Wang asegura, en algunos casos se debe a una combinación de dos o más de estos.

¿Cómo se elimina la congestión nasal?

Saber o no las causas de la congestión, suele no ser relevante para probar remedios o medicamentos que reduzcan el malestar e incomodidad, sin embargo, Wang recomienda como primer paso para tratar la congestión, el uso de enjuague salino. "El enjuague salino ayuda a despejar el exceso de mucosidad en la nariz y puede utilizarse tantas veces al día como sea necesario, siempre y cuando sea agua destilada o hervida y templada a temperatura ambiente", describe.

Si bien los enjuagues pueden ser eficientes en el tratamiento de un resfriado leve o de una infección aguda de los senos paranasales, al no contener activos, desde el punto de vista médico, son ineficientes para aliviar la congestión derivada de problemas más graves. En esos casos, Wang recomienda combinar enjuagues salinos con aerosoles nasales, "los descongestionantes nasales puede ayudar, pero no deben usarse por más de dos o tres días", advierte.

De esta forma, Wang específica, los aerosoles nasales con esteroides son benéficos en el control de drenaje, mientras los antihistamínicos quitan la obstrucción nasal. La especialista sugiere utilizar primero un enjuague salino y posteriormente aplicar el aerosol que corresponda, un máximo de dos veces al día, pues utilizarlos en exceso provoca una descongestión "de rebote".

Similar a lo anterior, refiere, el uso de medicamentos orales para aliviar síntomas de alergia puede contener la congestión nasal, sin embargo, tomarlos a largo plazo puede provocar efectos adversos. "Los descongestionantes con fenilefrina son los más populares, pero la FDA ha declarado esta no funciona para aliviar la congestión y tomarlos a largo plazo provoca aumentos en la presión arterial".

Por otro lado, Wang, destaca las causas de la congestión suelen ser temporales o controlables, en los casos provocados por resfriados o alergias, no obstante, si estos no desaparecen, es necesario acudir al médico. Esto cuando la congestión persiste por más de ocho semanas, no aminore tras el uso de antihistamínico o aerosoles con esteroides y esté acompañada de signos de infección aguda, presión facial, disminución del olfato y fiebre. "El médico recopilará información sobre tus síntomas: qué experimentas, cómo se siente y cuándo ocurre", menciona Wang.

Las posibles causas de la congestión crónica van desde alergias estacionales no tratadas hasta problemas más complicados como tabique desviado, sinusitis crónica y rinitis vasomotora. Cuando las causas son más complejas, es necesaria la intervención de un especialista, pues es quien podrá determinar la razón de la congestión e indicar el tratamiento adecuado, recalca Wang.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF