Con todas las ganas puestas

Se amplía la oferta gastronómica en la ciudad, con la llegada de este excelente restaurante norteño, nacido en Monterrey, Nuevo León, de la mano del grupo restaurantero Antromex, que entre sus “hijos” están: El exitosísimo Campomar, Nadine y La Santa. Y que ahora con Colmillo aterrizan en Zapopan poniendo toda la carne en el asador.

De tonos oscuros pintadas todas sus paredes y con mucha vegetación por doquier. Es un lugar muy cómodo. Con algunos boots y mesas con sillas anchas y muy acojinadas, para pasar la tarde en este lugar que al pasar las horas va subiendo la música y se va llenando de ambiente.

La comida se me hizo espectacular. Les platico algunos de los platillos que tuve oportunidad de compartir con unos amigos. Para iniciar ordenamos una col asada ($279 pesos) es un cuarto de una col grande, que ponen a asar hasta queda blandita y con bordes quemaditos, le ponen mucho parmesano arriba, reducción de jugo de carne y aceite de trufa, pero había otro sabor que no identificaba y pregunté a la gentil mesera que nos atendió, me comentó, casi en secreto, que tenía un poco de grasa de pato, lo que le da un sabor totalmente diferente. Pedimos un arroz meloso ($259 pesos), que es un risotto rojo que hacen al carbón con salsa de chile piquín y sourcream. Que en tu mesa presentan con un hueso encima y a la hora de servir le integran el tuétano y lo revuelven. Es excelso, una buena bofetada a la dieta pero, inolvidable de sabor. Sedoso, armonioso, profundo y profano.

Pedimos dos carnes: Un short rib ($1100 pesos) es una pieza de 800 gramos que la cocinan lentamente, es decir; braseada. Quedando con una textura muy suave. La llevan a tu mesa en un platón, entera y coronada con cebolla en pluma cocida, chiles y un poco de cilantro, para después revolver todo y presentarla en tacos, salen unos 10 muy buenos. Y que con sus salsitas que tienen en las mesas, en especial la de piquín, hacen el match perfecto. Son una delicia. El segundo corte fue un filete piquín ($995 pesos) es de 500 gramos y llegó muy bien sellado y justo en el término solicitado, al punto. Su salsita piquín que es de picor medio, diría yo, que emulsionan junto con jugo de limón. Es sabrosa lo que sigue. Pedimos la laminaran para todos probar y fue de lo mejor del día, sin demeritar en nada todo lo demás.

Por último les comento de un platillo que se nos antojó mucho y que dio buena batalla, el durito de camarón ($198 pesos), es el duro de harina que vendían a la salida de las escuelas, sí en aquellos tiempos, en una tira larga. Como de 25 cms por unos 10 cms de ancho. Misma a la que le ponen encima unos camarones cocidos, y fríos, y mezclan con una emulsión a base de esta rica salsa de botella valentina, un poco de cítricos y cilantro. Y coronan con un par de rodajas finas de cebolla morada. Gran creación de buen sabor.

¡Sé feliz!

DESCUBRE

Colmillo

Dirección: Av. Real Acueducto, esquina Av Patria, Puerta de Hierro, Zapopan. Tel 3316527794

@colmillomx

Comida: 4.5

Lugar: 4.5

Ambiente: 4.5

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.