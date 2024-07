Comunicación no verbal representa el 80 por ciento de las interacciones diarias

Las interacciones en linea en la era digital han desarrollado un lenguaje fuera de las conversaciones presenciales. Incluso, Liliana De Lune explicó que, para algunos casos, la comunicación no verbal representa hasta el 80 por ciento de interacciones humanas.

Durante la presentación del libro titulado "Imagen por Objetivo" en el museo Casa de las Mil Muñecas, De Luna informó que el lenguaje no verbal es todo aquello que se expresa sin palabras. Los significados de estas expresiones son variados, y abarcan elementos como: la distancia entre las personas, gestos corporales, movimientos, posturas, y otras pautas involucradas en la comunicación.

Según el Instituto de Negocios de Australia (AIB, por sus siglas en inglés), la pandemia por Covid-19 impulsó los desafíos y oportunidades para integrar el lenguaje no verbal en la era digital. Al recurrir a correos electrónicos, servicios de mensajería, y videollamadas, los entornos de trabajo y relaciones personales se posicionaron como el espacio digital para desarrollar las habilidades de comunicación.

AIB señaló que la comunicación no verbal debe ser prioridad entre los directivos de las empresas, en particular para establecer las pautas entre los puestos y empleados. Bajo esta línea, un artículo del 12 de noviembre de 2022 publicado por Cape International informó que las videollamadas en la empresa requieren de etiqueta no verbal. Entre estos casos, destacó la distancia entre la cámara y la persona para poder distinguir sus rasgos faciales en una sesión de Zoom.

Por su parte, el psicólogo David Matsumoto señaló que aprender a leer las expresiones faciales en las conversaciones es una habilidad clave para obtener información adicional sobre las intenciones o el estado de ánimo. En conversación con la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos (APA), el especialista en comportamiento advirtió que algunas personas ya son capaces de reconocer los cambios faciales, pero no identifican el tipo de emoción detrás de ellos.

En la opinión del editor Alejandro Pacheco y la periodista Liliana Sosa, compartida con NotiPress, la congruencia entre cómo las personas se ven y se sienten es una herramienta poderosa. Según los voceros que participaron en la presentación del libro Imagen por Objetivo, esto permite transformar la imagen personal y proyectar confianza.

No se limita a abordar las superficie de la moda o la frivolidad; va mucho más allá, al enseñar cómo cada individuo puede diseñar y proyectar su mejor versión", puntualizó Liliana De Luna. Para De Luna, revolucionar la marca personal a través del lenguaje no verbal deja un impacto psicológico que permite a los demás recordar a quienes manejan estas habilidades. Mediante un método accesible para cambiar aspectos de comportamiento, vestimenta, y comunicación, el libro de la autora mexicana busca impulsar una transformación clave en la era digital.

