¿Cómo quitar las manchas amarillas de los tupper?

Con el paso del tiempo, es común que los tuppers se manchen de amarillo debido al uso frecuente, el contacto con alimentos o simplemente el envejecimiento del material. No te preocupes, ya que es totalmente normal. Sin embargo, estas manchas no solo afectan su estética, sino que también pueden generar malestar al ver que tus tuppers favoritos ya no lucen como antes. No obstante, existen soluciones caseras que pueden ayudarte a eliminarlas.

A continuación, te compartimos cuáles son.

¿Qué causa las manchas amarillas en los tuppers?

Los recipientes de plástico tienen una superficie porosa que retiene moléculas hidrofóbicas, responsables de manchas blancas o amarillas. Si no se limpian adecuadamente, pueden convertirse en un foco de bacterias.

¿Cómo quitar las manchas amarillas de los tuppers?

Existen diversos trucos caseros fáciles de aplicar que te pueden ayudar a eliminar estas indeseadas manchas. Solo necesitas ingredientes o recursos que probablemente ya tienes en tu hogar. A continuación, te compartimos algunos de ellos.

Trucos caseros para quitar manchas de los tuppers



1. Agua caliente y jabón para trastes

Aplica jabón dentro del tupper (líquido o en barra).

Llénalo con agua caliente y deja reposar unas horas (idealmente toda la noche).

Enjuaga y frota con una esponja.

Tip extra: Si la mancha persiste, añade limón y sal antes de dejarlo reposar.

Vinagre y bicarbonato de sodio

Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua caliente en el tupper.

Agrega una cucharadita de bicarbonato de sodio y deja burbujear.

Frota con una esponja y enjuaga.



Limón y sal

Exprime el jugo de un limón dentro del recipiente.

Espolvorea sal y usa el limón para frotar las manchas.

Deja actuar unos minutos y enjuaga.



Pasta de bicarbonato de sodio

Mezcla bicarbonato con agua hasta formar una pasta.

Aplica en las manchas y deja reposar 30 minutos.

Frota suavemente y enjuaga.



Lavandina diluida (solo en casos extremos)

Mezcla una cucharada de lavandina con un litro de agua.

Deja el tupper en remojo por no más de 10 minutos.

Enjuaga bien y sécalo.

UNSPLASH/ K. Trifo

¿Cómo prevenir las manchas amarillas en los tuppers?

Existen métodos infalibles para evitar que estas manchas invadan tus tuppers favoritos, pero es fundamental brindarles el cuidado adecuado. A continuación, te compartimos algunos consejos para prevenir estas manchas.

Lava el tupper lo antes posible después de su uso.



Usa agua caliente y jabón concentrado.



Evita el microondas con alimentos grasos.



No uses estropajos abrasivos que rayen el plástico.



Guarda los tuppers con un poco de sal o bicarbonato para absorber olores.



Déjalos sin tapa para una mejor ventilación.

Siguiendo estos trucos caseros, es posible mantener los tuppers limpios y sin malos olores. Además, si las manchas persisten, considera cambiar los recipientes de plástico por opciones de vidrio, que son más higiénicas y duraderas.

