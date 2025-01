¿Cómo quitar el olor del sudor de la ropa?

El mal olor que provoca el sudor en la ropa, puede ser uno de los más incomodos, sobre todo de quienes se pueden dedicar horas diarias a entrenar o que su trabajo demanda una cantidad de esfuerzo físico que los lleve a transpirar de forma abundante.

La buena noticia es que existen diversos remedios que pueden ayudar a eliminar estos detestables olores.

¿Cómo eliminar el olor a sudor en la ropa?

Seca la ropa antes de lavarla

No importa si tu ropa está hecha para absorber rápidamente la humedad, no está exenta de no secar por completo. Por esta razón, no es recomendable que la dejes en el fondo de tu canasta de ropa sucia o guardada en tu maleta de entrenamiento . Lo ideal es secarla antes de esto.

Las bacterias que provocan el mal olor pueden permanecer en los entornos húmedos , así que el secado anticipado puede ayudar a mitigar el crecimiento de estas bacterias.

2. Remoja la ropa en vinagre y bicarbonato de sodio

Este método es fácil e infalible ya que puede ayudar a quitar el mal olor de las prendas de vestir, con tan solo dos productos básicos:

El vinagre blanco y el bicarbonato de sodio.

Y se puede aplicar con los siguientes sencillos pasos:

Llena un contenedor grande, aproximadamente del tamaño de un galón con agua fría. Vierte en el contenedor una taza de vinagre blanco y una taza de bicarbonato de sodio. Sumerge la ropa sudorosa y deja remojarla al menos durante 30 minutos antes de llevarla a lavar en la lavadora.

3. No excederse con el detergente y el suavizante para ropa

Tanto el detergente como el suavizante para ropa pueden crear una capa que atrape bacterias y olores indeseados con el paso del tiempo. Lo mejor es disminuir la cantidad que utilices de estos químicos.

El cuidado de la ropa no solo se trata de un “buen lavado”, también es útil incluir otros trucos o hábitos para conservarla en buen estado y evitar los malos olores provocados por el sudor.

