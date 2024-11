¿Cómo intentar perder el miedo al océano?

Océano, principio de la vida y de la muerte. Nacimiento y tumba. Cuerpo de agua que recubre más del 70% de la superficie terrestre del planeta; el hábitat más grande de todos. Océano: los colores del hogar que compartimos.

El océano, marca un orden meteorológico y es un recinto de vida que, aún hoy nos es desconocida. Los geógrafos lo dividen en cuatro regiones: el Pacífico; el Atlántico; el Índico; y el Ártico. Las regiones pequeñas —aunque decirlo en este contexto es relativo porque es inmenso—, reciben el nombre de mares, golfos y bahías.

¿Cómo no despierta zozobra el océano? Si su azul se extiende hasta el rabillo del ojo y lo hay debajo de sus aguas es un helecho marino, criaturas abisales y, los cuerpos extraviados de quienes no vuelven a tierra. ¿Cuántas tragedias, cosas perdidas, animales hermosos no estarán allí?

Tener miedo al océano, es uno de los miedos más connaturales para cualquier persona. Después de todo, no tenemos branquias y respirar en el agua sólo puede desencadenar en un ahogamiento. La talasofobia es un trastorno de ansiedad que provoca un miedo intenso e irracional hacia el océano o a las grandes masas de agua.

Como ocurre con otras fobias, las personas que sufren talasofobia tienden a evitar las situaciones que les generan ansiedad. En este caso, esto implica mantenerse alejados del mar, las playas o actividades relacionadas con el agua, como nadar en mar abierto. En casos más severos, la exposición al mar puede desencadenar ataques de pánico. Quienes viven con talasofobia pueden experimentar:

Sensación de peligro inminente solo por estar cerca del océano.

Incapacidad de entrar al agua debido a pensamientos catastróficos.

Temor irracional a ser atacado por criaturas, reales o imaginadas, bajo el agua.

Rechazo total a actividades como ir a la playa, viajar en ferry o cualquier plan relacionado con el mar.

Sin embargo, aún hay una pequeña y quejumbrosa esperanza por tratar de despejar el miedo y disfrutar al océano. ¿Cómo tratar la talasofobia?

Terapia de exposición en vivo

Este método consiste en enfrentarse gradualmente al estímulo temido en situaciones reales.

Acercarse al mar y pasear por la orilla.

Introducirse lentamente en el agua, primero con compañía (familiares, amigos o incluso el terapeuta) y después de forma autónoma.

Practicar técnicas de relajación y control de ansiedad mientras se enfrenta al entorno acuático.

Terapia de exposición imaginada

El tratamiento se basa en imaginar escenarios que generan miedo o incomodidad, como nadar en el océano o estar rodeado de agua. A través de meditaciones guiadas, el objetivo es:

Reencuadrar las imágenes mentales aterradoras.

Aprender a relajarse y manejar la ansiedad con técnicas desarrolladas en terapia.

Terapia de exposición mediante realidad virtual

Utilizando dispositivos de realidad virtual, la persona puede "sumergirse" en escenarios relacionados con el mar, como pasear por una playa o nadar en mar abierto, pero en un entorno seguro y controlado. Este enfoque permite:

Una experiencia inmersiva que resulta más realista que la exposición imaginada.

Avances progresivos antes de enfrentarse al estímulo en la vida real.

Con información de National Geographic.

AO