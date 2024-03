Chef mexicana advierte sobre los riesgos de lavar el pollo

Pero acá hasta reportaron mi cuenta por decirles que NO DEBÍAN LAVAR EL POLLO.

Me insultaron, me llamaron mamona, pendeja, cochina y demás cosas.

El pollo NO SE LAVA y si están comprando un pollo que tendrían que lavar por “el asco que les da” se están poniendo en riesgo severo. https://t.co/yTWHc21qXk