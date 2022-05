Calles de colores

Si a un problema nos enfrentamos quienes vemos en las bicicletas una forma de recuperar nuestras libertades más irrevocables, es la necedad de quienes se aferran al atolladero en el que se han convertido nuestras calles atascadas de carros, seguros de que la movilidad sostenible es un disparate tenebroso por innecesario.

No hay hilo negro. Merecemos ciudades más justas y el modelo urbano centrado en el automóvil se pone en medio del camino: 1.35 millones de personas mueren cada año en hechos viales, la mayoría sin siquiera viajar en un automóvil. Ninguna otra causa de muerte cobra más vidas de gente menor a 29 años. Habría que sumarle las casi 7 millones de muertes prematuras anuales que la OMS le atribuye al veneno que respiramos, generado por los millones de autos que se mueven en todo el mundo y los 134 que se suman diariamente al parque vehicular en nuestra ciudad. Contrarrestar estas cantidades alarmantes de partículas requeriría de al menos 16 mts cuadrados de áreas verdes por habitante y en Zapopan hay menos de cinco.

La alternativa es la bicicleta. Más y mejores ciclovías en todas las calles de la ciudad, con la bondad de que la infraestructura segura incentiva el ciclismo y democratiza la ciudad, enfrentando el juicio clasista de que la bici es un mal que solo padecen los pobres.

Frente a la emergencia climática, el tiempo apremia y reivindicar nuestro derecho a caminar o movernos en bicicleta se vuelve un ejercicio de autogestión y responsabilidad urgente. No puede ser de otra forma: nuestro derecho a la ciudad no solo es el de movernos como nos plazca, sino el de vivir y reclamar la facultad legítima e inexorable de detenernos y respirar. Por eso seguimos pedaleando.

Eduardo Jorge González Yáñez

ECOS DEL DEBATE

"El uso de la bicicleta como medio de transporte en las grandes ciudades"

Sortear autos, baches, camiones; temer cruzar las avenidas y no contar con vías seguras para el tránsito. Estas son solo algunas problemáticas que enfrentamos a diario quienes hemos hecho de la bicicleta nuestro transporte diario; esto es lo que se vive cuando no se garantiza la movilidad para todas las formas de transporte desde una perspectiva de derechos humanos, con las personas al centro y los intereses en lo público. Es hora de poner la agenda de movilidad al centro.

Mariana Casillas Guerrero, Activista

Hoy más que nunca el uso de la bicicleta debe priorizarse, actuando como un medio de transporte seguro, eficaz, accesible y movible en las grandes ciudades; con el simple objetivo de generar ciudades más ambientales, fomentando el ejercicio y una iniciativa de compromiso, promoviendo una nueva cultura en los medios de transporte, encaminados a la búsqueda de la salud mental y física, al beneficio social creando un impacto positivo en nuestro medio ambiente.

Mariano Valle Vaca, Participante Mar Adentro

De viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

Para incidir en el futuro, piensa global y actúa local

Dany Ayala

De la frase: ‘el conocimiento que no se comparte no tiene valor’ de Alain Duccase, se puede rescatar la importancia de compartir experiencias y conocimientos aprendidos a aquellas personas que estén interesados en escucharlas. Una labor que Dany Ayala, (mejor conocida como @deafleurishment en Instagram y TikTok), se toma muy en serio.

Dany estudió Filosofía, es maestra en Investigación Educativa y recientemente comenzó a incursionar en plataformas como TikTok e Instagram para crear contenido sobre medio ambiente y filosofía, logrando consolidar a una comunidad de más de 3,000 personas, con quienes comparte y contrasta datos, reflexionan sobre las medidas más efectivas para combatir el cambio climático y cuestionan las acciones (o falta de ellas) de las instancias de gobierno encargadas de la protección ambiental.

Más allá de los miles de seguidores y likes, Daniela se define a sí misma y, ante todo, como una profesora. Pues a partir de su formación en filosofía, las áreas en las que se ha desenvuelto han tenido mucho que ver con la educación, con el compartir y con el generar pensamiento crítico para comprender donde mirar y cuestionar la realidad. Pese a la visión teórica y ortodoxa que abunda se necesitan “nuevas visiones y formas de habitar la realidad que te obliguen a pensar un poco diferente y que cuestionen porque la relación entre ser humano y naturaleza ha sido tan tortuosa” menciona Dany.

Pero entonces, ¿por qué hablar de medio ambiente? Para reconciliar su relación con el ser humano “y pensar a la naturaleza no como medio, sino como un fin en sí misma, y eso te lleva a relacionarte de una forma completamente diferente en lo cotidiano y con el entorno. Porque el pensar a la raza humana como el tope de la pirámide nos está llevando al límite y es necesario lograr una primera ruptura con la forma en la que habitamos la vida, que siento que es indispensable para transitar hacia los modelos sociales que necesitamos para lograr sobrevivir a la emergencia climática.”

Sin embargo, aunque siempre ha existido en Dany un interés por la protección ambiental, no fue la filosofía la que despertó en ella esa cercanía e inquietud con la naturaleza, al respecto menciona: “mi despertar ambiental tuvo que ver más con ver las posibilidades de las redes sociales.” El ver a Vandana Shiva, Greta Thunberg o Lauren Singer, mujeres quienes inspiran y abanderan la lucha ambiental, es parte de lo que motivó a Dany para comenzar a generar contenido en redes. A través de estas plataformas tuvo la intención en primer momento de informar para ver si realmente había un eco mayor en generaciones jóvenes, que se dice que suelen tener más receptividad y sensibilidad ecológica, pero jamás pensó el impacto que tendría su contenido.

Sobre las juventudes, Daniela encuentra que en estas generaciones “hay mayor disponibilidad y disposición para escuchar otras posturas (…) pero una de sus debilidades es que la atención suele ser fragmentada. Y muchos de los esfuerzos políticos o institucionales dependen de una batalla de largo aliento, de poder insistir sistemáticamente por mucho tiempo y creo que eso es una cosa que no he visto tan presente pero que sí se puede articular, y ya no nada más en el entorno digital. Yo creo que sí tienen una capacidad de incidencia, porque ya hay información, hay técnica y también hay conciencia ética sobre el uso de la técnica. El asunto es lograr conectar esas tres para poder llevar a buen puerto las medidas ambientales que ya se nos han dicho que se necesitan para resolver la crisis.

Mensaje súmate Mar Adentro

“Lo primero que les diría a las juventudes es que todo el futuro está en nuestras manos. Y eso es otra de las cosas que yo valoro, aprecio y confió. Me gusta mucho una frase que dice “piensa global, actúa local” y creo que eso es importante. Que sí, la crisis climática es de un tamaño internacional y no podemos hacer caso omiso a eso, pero las acciones más inmediatas son las que podemos hacer justo ahora. Y para eso tienes que partir del reconocimiento de lo que está pasando en tu localidad. Si no tienes eso en el mapa, es muy difícil llegar a incidir en otras dimensiones.”

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

"GDL en bici"

En México se reconoce a la movilidad como un Derecho Humano, es decir, se busca que todas las personas puedan desplazarse libremente por el territorio que habitan en condiciones que garanticen su seguridad, equidad y accesibilidad en igualdad de oportunidades. Bajo esta premisa y reconociendo la inminente crisis ambiental que se vive en el país, resulta urgente generar alternativas de transporte que contribuyan a hacer de las ciudades, espacios más seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles. De esta motivación es que surge GDL EN BICI, una colectiva y asociación civil sin fines lucro y apartidista, que busca activamente que todos los habitantes de la Área Metropolitana de Guadalajara tengan acceso a traslados seguros, incluyentes y eficientes, promoviendo una movilidad no motorizada e incentivando al ciclismo urbano como una forma de contribuir a un medio ambiente sano y socialmente justo.

Desde su creación en 2007 han logrado informar acerca de la violación de derechos humanos que representa la movilidad urbana cochista, así como defender los intereses de las personas más afectadas por este enfoque, además de difundir los beneficios del ciclismo urbano, educar sobre medios alternativos y sustentables de transporte e influir en la planeación y construcción de las ciudades.

GDL EN BICI forma parte del Consejo Ciudadano de Movilidad No Motorizada, donde a través de la coordinación entre distintos sectores han logrado incidir en políticas públicas en la entidad (como el Manual del Ciclista), además de participar en la supervisión y mejora de la nueva infraestructura de movilidad en la AMG.

10 notas positivas

La tapatía Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio. Guillermo del Toro anuncia su intención de regresar a filmar en México. Suman 90.9 km de ciclovía construidos en el Área Metropolitana de Guadalajara. Se proponen reformas para garantizar el derecho a la salud mental en el Congreso de Jalisco. Tiene 95% de avance la Red Jalisco de conectividad en los 125 municipios. Museo Cabañas da inicio al coloquio “A 100 años del Muralismo Mexicano” Abanderan a Selección Jalisco rumbo a los Juegos Nacionales CONADE. Jalisco, referente internacional del cine latinoamericano en Cannes 2022. Selección Mexicana de Futbol de Talla Baja logra el tercer lugar en la Copa América 2022. Aumentan presupuesto para apoyo de estancias infantiles municipales en Zapopan.

Mar adentro propone

Para ver

… serie documental “EL TEMA” por Yásnaya Aguilar, Pablo Montaño y Gael García Bernal (disponible en YouTube), la serie aborda los temas clave de la crisis climática en México.

Para saber

Al día se realizan 28 mil viajes en bicicleta en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Para Conocer

Visita CASA CICLISTA - GDL (Eulogio Parra #1375, Santa Tere, Guadalajara) y aporta ideas en favor de una ciudad más incluyente y equitativa.