Caléndula: ¿Cuáles son sus beneficios en el cuidado de la piel?

La caléndula es una planta medicinal que ha sido apreciada durante siglos por sus propiedades curativas. Tanto en la medicina tradicional como en la cosmética, esta flor destaca por su capacidad para sanar cicatrices y promover la regeneración de la piel. Gracias a sus componentes bioactivos, la caléndula no solo ayuda a cicatrizar heridas, sino que también combate infecciones y reduce la inflamación, lo que la convierte en una opción ideal para tratamientos tópicos en diversas afecciones cutáneas.

Uno de los principales factores que hacen a la caléndula tan efectiva es su alto contenido en flavonoides. Estos compuestos poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, las cuales contribuyen a la regeneración de la piel. Por ello, es común encontrar la caléndula en cremas y pomadas diseñadas específicamente para tratar cicatrices. Al aplicarse en la piel, reduce la hinchazón y acelera el proceso de cicatrización, siendo útil en casos de heridas superficiales, quemaduras leves y úlceras venosas.

Diversos estudios respaldan los beneficios de la caléndula en la cicatrización. Una investigación publicada en The Journal of Family Medicine and Primary Care reveló que mujeres que usaron pomadas a base de caléndula tras una cesárea se recuperaron más rápido y con menos inflamación. Asimismo, un estudio de 2016 difundido en The Journal of Wound Care mostró que los extractos de caléndula aceleraron la curación de úlceras venosas, alcanzando una tasa de recuperación superior al 7% en solo una semana.

El uso más común de la caléndula es en productos tópicos como cremas, pomadas y aceites. Para elaborar aceite de caléndula, las flores se combinan con aceites base, como el de coco o el de oliva. Este preparado es ideal para aplicar sobre cicatrices, picaduras de insectos o quemaduras leves. Debido a sus propiedades antisépticas y regeneradoras, el aceite de caléndula puede utilizarse a diario para mejorar la apariencia de la piel afectada y prevenir la formación de marcas.

Aunque la caléndula es segura para la mayoría de las personas, quienes son alérgicos a plantas de la familia Asteraceae deben evitar su uso para evitar reacciones alérgicas. Asimismo, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben consultar a su médico antes de utilizar productos que contengan esta flor. Además de sus aplicaciones medicinales, la caléndula también se ha vuelto popular en la industria cosmética, especialmente en productos para el cuidado capilar, donde contribuye a reparar el daño y fortalecer el cabello.

Con información de SUN.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV