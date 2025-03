El VW Gol fue líder del mercado brasileño durante muchos años. Llamado Pointer cuando llegó a México, fue también líder en ventas aquí, logrando más de 70 mil clientes en un sólo año, hasta que múltiples fallas lo quitaron del mercado.

A su regreso, el Gol ya venía mucho mejor hecho y ajustado. Pero el tiempo de los hatchbacks está acabando, al menos el de los menos altos, y con ello el substituto del Gol es una SUV, mejor dicho, un crossover, que se llama Tera y probablemente llegue a México en el tercer trimestre de este año.

Construida en la plataforma MQB-A0, la Tera usará un motor aspirado de 1.6 litros con 101 caballos de fuerza o uno de 1.0 litros, turbo, con 116 HP. Tendrá frenos de discos en las cuatro ruedas, caja manual de seis velocidades o automática también con seis cambios.

El vehículo fue totalmente desarrollado en Brasil, incluso diseñado por el brasileño José Carlos Pavone. La idea es que sea un auto para mercados como América Latina y África. De hecho, también será fabricado en Sudáfrica a partir de 2027, probablemente vendido con otro nombre.

El diseño mantiene las formas de los VW en su parte frontal. Tiene faros de Leds, fascia con color negro, marcos en el mismo tono alrededor del cubo de las ruedas y una inclinación del medallón que le da un cierto aire de cupé.

Los brasileños estiman que en Brasil costará alrededor de 17 mil dólares. Si ponemos el dólar a 21 pesos, sería cerca de 357 mil pesos, pero cabe recordar que no se puede hacer una conversión directa de un país y otro, ya que el nivel de equipo y la negociación entre ambos países, incluso dentro de la misma marca, producen diferencias a veces muy importantes.

Aún no tenemos más cifras del auto, como largo total, ancho o altura. Sabemos que se producirá en Taubaté, en la misma planta donde se hace el Polo y que tendrá la misma distancia entre ejes que éste, es decir, 2.56 metros.

Que no se mal entienda, la Tera (los mexicanos seguramente la tratarán en el femenino), no es basada en el Gol, pero la marca sin duda espera que tenga el mismo éxito de aquél, que sea su nuevo vehículo de entrada, que ahora es más alto porque así quiere la gente y también porque, que no quede duda, así pueden venderlos más caros.