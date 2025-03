Así es el lenguaje corporal de una persona que está siendo infiel

Según expertos en comportamiento, ciertos gestos o actitudes pueden ser indicios de una posible infidelidad en la pareja.

Patti Wood, especialista en lenguaje corporal y autora del libro SNAP: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma, menciona que nuestro sistema nervioso central nos alerta cuando algo no está bien, cabe resaltar que de manera inconsciente. De acuerdo a Wood, el sistema límbico, que procesa las emociones, reacciona a pequeñas señales que pueden generar sospechas en la pareja.

¿Cómo saber si mi pareja me es infiel?

Arreglarse ante ciertos temas

Si una persona comienza a tocarse el cabello o los brazos cuando se menciona una situación de infidelidad en otra relación, podría ser una manifestación de ansiedad o nerviosismo.

Incongruencia entre gestos y palabras

Traci Brown, experta en lenguaje corporal y autora de Persuasion Point: Body Language and Speech for Influence, menciona que si alguien responde "no" a una pregunta sobre fidelidad mientras asiente con la cabeza, puede ser una señal de mentira.

Evadir la intimidad después del sexo

Si la pareja evita quedarse en la cama después de la intimidad, podría indicar una falta de conexión emocional y la posibilidad de que esa intimidad se esté reservando para otra persona.

Gestos de distanciamiento

Un abrazo acompañado de palmadas en la espalda puede ser una señal de desapego emocional . Asimismo, ocultar las manos en los bolsillos o debajo de la mesa al hablar de fidelidad puede denotar deshonestidad.

Cubrir la boca o tensar los labios

Estos gestos pueden indicar que la persona está reteniendo información o tratando de ocultar la verdad.

Cambios en el contacto visual

Un cambio repentino en el movimiento de los ojos al responder una pregunta puede ser una indicación de que la persona está en sobrecarga cognitiva y tratando de ocultar algo.

Exceso de privacidad con el teléfono

Si la pareja se muestra excesivamente cautelosa con su teléfono y evita que veas sus mensajes o notificaciones, podría ser una alerta de deslealtad.

Modificaciones en el tono de voz

Un cambio en la voz al hablar sobre infidelidad, ya sea que se vuelva más grave o aguda, podría indicar una mentira.

Mayor preocupación por su apariencia

Mirarse en los espejos con más frecuencia , arreglarse constantemente el cabello o la ropa podría ser una señal de que está buscando impresionar a alguien más.

Wood dice que la mayor alerta de que alguien está siendo infiel es la sensación de que algo no está bien. Si bien estos signos no son pruebas definitivas, hacerle caso a tu intuición y prestar atención a los cambios en la conducta de tu pareja puede ayudarte a detectar posibles problemas en la relación.

