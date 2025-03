¿Qué significa que a una persona no le guste el contacto físico?

Las caricias, los abrazos, el toque, esas son algunas de las expresiones más básicas y vitales para el ser humano, con ellas expresamos afecto, confort y seguridad, recibir algún tipo de tacto en el cuerpo también puede ayudar con nuestro estado de ánimo, ya que nos hace sentir amados y apoyados; sin embargo, existen algunas personas que no disfrutan mucho de esta práctica y que incluso con un siempre roce de piel pueden llegar a experimentar gran incomodidad.

Existen muchos tipos de contacto fisco los cuales son parte de nuestra comunicación no hablada que nos ayuda a expresar a otras personas acciones del día a día como saludar, despedir, transmitir apoyo, mostrar empatía o algún otro sentimiento o emoción, los tipos de tacto pueden variar y sugerir diferentes significados que dependerán de la cultura, el lugar, la confianza, entre muchas otras cosas más.

Sin embargo, existen ciertas personas a las que este tipo de trato por más cotidiano que pueda ser les genera una sensación de incomodidad o incluso se puede sentir amenazados e invadidos.

Si bien, no existe una razón única o incluso concreta del porqué l es sucede esto a ciertos sujetos, algunos de los motivos pueden estar relacionados con estos factores.

Crianza

Investigaciones indican que el grado de afecto con el que nos sentimos cómodos muchas veces se debe a nuestro núcleo familiar cercano, por lo que quienes crecieron en un ambiente un poco más reservado pueden adoptar una actitud distante o, en cambio, pueden tratar de compensarlo, siendo ellos quienes toman la iniciativa de tener contacto físico.

Baja autoestima

Las personas que tienden a ser inseguras o con baja autoestima se pueden llegar a sentir amenazadas con la cercanía, ya que de algún modo se sienten expuestas o el centro de atención, por lo que tratan de tomar distancia para sentir que tienen un mayor control sobre la situación.

Autoimagen y conciencia corporal

Es posible que algunas personas que rechazan el contacto físico sean por la percepción que tienen sobre ellos mismos, ya que el rechazo a su propia imagen y cuerpo puede dar pie a que hagan lo mismo con las personas que los rodean.

Patrones culturales

Tal como definimos previamente, la cultura juega un papel importante en el sentido del tacto, ya que existen diferentes creencias, costumbres y tratos alrededor del mundo que propician más el contacto con las personas y así mismo también existen otras que simplemente no lo ven como algo común.

Traumas y abusos

Asimismo, alguna de las causas más delicadas del porqué algunas personas no disfrutan el toque de otra es debido a situaciones pasadas que experimentaron, las cuales dejaron un daño o un trauma que al efectuar una acción así puede detonarles un recuerdo.

Aunque estas no son todas las razones del porqué podría ocurrir esto, incluso no pueden ser las más acertadas, lo que si es importante considerar es que incluso las personas que no disfrutan el contacto físico, lo necesitan, ya que está comprobado que el no tenerlo puede tener diferentes repercusiones tanto en la salud física como mental.

