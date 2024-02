Así debes comer el cereal para evitar los picos de glucosa en la sangre

Uno de los alimentos con mayor popularidad en nuestra vida cotidiana y con la que todos hemos tenido contacto en los supermercados por su enorme gama de opciones es el cereal de caja.

Aunque existan diversas opciones de los cereales de caja, y nos brinden la facilidad y rapidez de consumirlo por la mañana o por las noches, la fama de ser nutritivos y con aportes benéficos para nuestro organismo y los sistemas que lo conforman no puede estar más alejada de la realidad.

A pesar de que algunos de ellos contengan fibra, vitaminas y minerales, su aporte nutricional es casi inexistente y lo que más nos brindan son azúcares y carbohidratos, componentes que juntos provocan un pico glucémico en el transcurso aproximado de 2 horas.

Además de sus pocos componentes nutricionales, tampoco te otorgará una sensación de saciedad duradera, ya que al únicamente ingerir carbohidratos y azúcares muy probablemente tengas la impresión de tener hambre nuevamente en el transcurso 30-40 minutos tras consumirlo, esto aplica también con las barras de cereal, las granolas o el muesli.

El consumo de cereal como primer "comida" del día te generará un pico de glucosa considerablemente elevado, lo que te generará repercusiones poco positivas en tu día como el sentirte cansado, tener poca claridad mental, dolor de cabeza, sensación de tener hambre, etc.

Esto quiere decir que agregar el cereal de caja, y en otras presentaciones a nuestro plan de alimentación no es un hábito muy saludable, pero, si eres de las personas que considera que evitarlos no es una opción, a continuación te damos algunas opciones para que su consumo no te perjudique y los niveles de glucosa no se vean afectados.

Tips para consumir cereal de caja sin provocar un pico de glucosa

Elegir una caja de cereal alta en fibra. Pensar en el cereal como un postre y no como una comida completa. Desayunar verduras, proteínas, grasas y consumir la porción de cereal (que serán los carbohidratos) así tendrás un desayuno completo. Buscar que la leche sea de vaca, y si es vegetal, que no sea otro carbohidrato (como la de avena), opta por leche de almendra, de soja o de nuez. Evitar los cereales con exceso de azúcares.

La porción indicada para su consumo es de 25 a 30 gramos para las infancias y de 30 a 45 gramos de cereal para las personas adultas.





Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp



MC