Las buenas historias ya no sólo están en los libros porque ahora con las plataformas podemos disfrutar de la literatura en pantalla, un acierto tan afortunado porque aunque muchas veces no es como lo imaginamos o leímos, debemos tener en mente que es la versión del director de la película o el punto de vista de un productor mostrándonos una historia que quizá no conocíamos, actualizada con nuevos matices y que nos puede llevar del libro a la pantalla o viceversa. ¡La fórmula es perfecta! Un ejemplo que se suma es esta serie de Arsène Lupin.

Robos, persecuciones y hazañas caracterizan a esta historia / Photo by IG

Arsène Lupin Caballero Ladrón de Maurice Leblanc, con el sello de VR Editoras, tiene una edición fluida y amena que vale la pena leer donde nos muestra a este enigmático personaje que se caracteriza por ser escurridizo, sarcástico, inteligente y con habilidades insuperables. Este es el primer libro que publicó Leblanc en 1907, convirtiéndose rápidamente en un clásico de la literatura francesa. Incluye nueve relatos entretenidos y dinámicos que se entremezclan como los capítulos de una novela donde hay persecuciones, robos, disfraces y muchos enigmas por descubrir, así que no podrás parar de verla o elegir leer este clásico. Otro dato interesante es que si eres amante de los relatos de Sherlock Holmes, este libro es para ti.

La historia, en 1907, fue un éxito inmediato y ahora puedes disfrutarla en plataforma / Photo by IG

Conoce las aventuras de este sagaz caballero y descubre cómo se convirtió en uno de los personajes más importantes de la literatura policiaca con grandes habilidades como cambiar de domicilio, nombre, rostro y más.

El libro también está disponible en e-Book / Foto: Cortesía VR Editoras

Buscado y conocido por sus caprichos, destrezas y hazañas, buscado en los diarios y formando parte de la opinión pública por desaparecer sin dejar rastro.

La serie se estrenó en enero de 2021 y ya está disponible la segunda parte / Photo by IG

Esta serie, llevada a través de Netflix, se estrenó en 2021 y las dos temporadas están disponibles.

Nació en 1864 en Rouen, al norte de Francia, pero inició con su carrera literaria en París. Estudió Derecho y aunque trabajó en un negocio familiar, decidió ser reportero de un diario. Ya en este oficio, fue a principios de 1900 cuando publicó sus primeras entregas para un relato que tenía como protagonista a Arsène Lupin, alcanzando un éxito inmediato. Consolidad como un escritor famoso y popular, murió en 1941 en Perpignan, al sur de Francia.

Sigue disfrutando del suspenso y el misterio / Photo by IG

Autor: Maurice Leblanc.

Género: Policial.

Público sugerido: 18 +

Regalo: Para toda ocasión.

