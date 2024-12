Uno de los objetivos de muchas personas para iniciar el año nuevo es comenzar a hacer ejercicio regularmente. La importancia de esto para tu salud es primordial, ya que mejora la salud cardiovascular, reduce el estrés y fortalece los músculos del cuerpo.

En caso de tener mucho tiempo sin realizar actividad física, es probable que resulte pesado para tu cuerpo los primeros días. Sin embargo, la determinación y decisión que tomes puede cambiar tu vida para mejor, y convertir el ejercicio en un hábito saludable .

Para comenzar el proceso no necesitas tener un costoso equipo de pesas o membresías de gimnasio, ya que en casa se puede iniciar. O en caso de que prefieras el ejercicio al exterior, existe la opción de trotar, correr o andar en bicicleta.

Es por eso que la corredora Fabiana Hasbani compartió algunos consejos para iniciar el proceso de hacer ejercicio para este 2025.

Consejos para crear el hábito de hacer ejercicio

Si recién vas comenzando con este nuevo estilo de vida, es importante iniciar desde lo más básico. En este caso, caminar. SI lo haces con un paso rápido, puedes aclimatar a tu cuerpo al movimiento constante y después subir la intensidad.

" Sostener la actividad física es clave. En un mundo donde todo parece girar alrededor de la inmediatez y los resultados rápidos, disfrutar del proceso se vuelve más difícil. Lo que más cuesta hoy es lograr disfrutar lo que hacemos ", indicó Hasbani.

Una vez que el cuerpo está preparado, es momento de aprender y mejorar la técnica. Sin importar el tipo de ejercicio que hagas, siempre hay algo que se puede aprender para hacerlo mejor y más rápido.

Una de las recomendaciones clave es no desanimarse. El progreso y los resultados no es algo que se logre de la noche a la mañana. Si continuas practicando y mejorando, los resultados aparecerán eventualmente . Sería ideal no estar en el proceso solo, ya que tener un compañero que nos acompañe y motive hará que sea mas difícil desanimarse.

MBV