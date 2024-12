El 31 de diciembre en la noche esperamos la llegada del próximo día para abrazar a nuestros familiares o amigos y celebrar la llegada de un Año Nuevo, si en esta ocasión quieres tener un momento especial, aquí te dejamos algunas recomendaciones de ChatGPT.

¿Qué puedo hacer en la víspera de Año Nuevo?

Conéctate contigo mismo

Toma un momento para pensar en todo lo que viviste este año, los aprendizajes, logros, desaciertos y también crea tus intenciones o deseos para el próximo año.

Rodéate de amor

Si te gusta convivir con muchas personas puedes ir a un plan familiar o de amigos, pero si quieres algo más íntimo puedes planear la velada con alguien especial o contigo mismo.

Conoce nuevos lugares

Estas épocas son el pretexto perfecto para salir de vacaciones, puedes ir a la playa, alguna otra ciudad o puedes encontrar el lugar ideal cerca de tu localidad.

Te puede interesar: Descubre cómo obtener una bebida gratis en Starbucks

Crea una experiencia

Puedes probar hacer algo diferente este día, realizar un picnic, una cena temática, bailar solo o acompañado, tener un baño relajante, etc.

Realiza rituales

Puedes realizar varios rituales para atraer lo que más quieras: dinero, amor, abundancia, etc. También hacer un ritual simbólico, un ejemplo es escribir en una hoja las cosas que quieres dejar atrás y quemarlo.

Intenta cosas nuevas

No tengas miedo a realizar cosas nuevas, puedes cocinar algún platillo tradicional de otro país que nunca hayas probado, ponerte un look que tienes guardado y no has usado, arreglarte el cabello de distinta manera, o algo que tengas ganas de hacer desde hace tiempo y no lo habías hecho.

Lee también: Aprovecha los últimos días de descuentos increíbles en Pandora

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS