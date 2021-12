Año Nuevo: 10 cosas que puedes hacer por tu salud mental en 2022

Año nuevo vida nueva dicen por ahí, estamos en la última semana de diciembre, y con ello comienza la despedida del 2021, el asimilar haber vivido otro año en medio de una pandemia. Como si no fuera suficiente dar cierre a un año con todo lo que esto conlleva debemos dar salida a todos los efectos emocionales que nos ha traído atravesar muchos meses de encierro, cambios y pérdidas debido al COVID-19.

Por ello te traemos algunas herramientas que puedes utilizar en 2022 para cuidar tu salud mental y darle un espacio seguro a tus emociones.

1. Hacer ejercicio

La actividad física es algo esencial en los seres humanos si se pretende llevar una vida llena de salud y bienestar, es importante para nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo para nuestra mente.

Actualmente, no suena tan descabellado que la actividad física pueda ayudar a nuestra salud mental, sin embargo, no está demás explicar algunos de sus beneficios según los expertos.

De acuerdo con la psiquiatra Paola Escobar realizar actividad física “elimina el cansancio mental, brindándote relajación, aumenta la producción de los glóbulos rojos lo cual ayuda a que el oxígeno fluya en el cerebro, mejora tu memoria, creatividad, e incluso la parte emocional, es un antidepresivo, refuerza el paquete neurovascular, previene el envejecimiento, ayuda a ser resistente a la enfermedad de Alzheimer y te protege contra lesiones cerebrales.”

Vía recreativa en Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

2. Meditar

Para muchos y muchas la meditación ha sido un escape a los malestares de la sociedad actual, esta práctica ancestral que ha sido herramienta de miles de personas a lo largo de la historia podría ser un recurso actual para el manejo de las emociones y una herramienta para cuidar la salud mental.

Además de ayudar a gestionar el estrés, la ansiedad y mejorar la concentración, la meditación puede lograr mejorar la autoestima y la autoconciencia, de acuerdo con Brian Wind, director clínico de JourneyPure, “La atención plena ayuda a aumentar la autoconciencia y la capacidad de examinar nuestros pensamientos y sentimientos sin juzgar, lo que termina mejorando la autoestima.”

3. Adoptar una mascota

Todo aquel que tenga el placer de compartir su vida con una mascota sabe del poder curativo que ofrece su compañía.

Por ello existen no pocos tipos de terapia que involucran animales, como la equinoterapia por ejemplo, o los famosos animales de compañía.

De acuerdo con la American Heart Association, las mascotas pueden reducir el estrés relacionado con el trabajo, ayudan a aumentar la productividad, ayudan a controlar la ansiedad, aumentan los niveles de las sustancias químicas cerebrales que nos hacen sentir bien, oxitocina y dopamina, y restan el sentimiento de soledad.

Aquí te dejamos una nota con algunos lugares de adopción animal en Jalisco:

El ronroneo de los gatos reduce el estrés. EL INFORMADOR / ARCHIVO

4. Escritura terapéutica

Muchas personas han llegado a escribir sus sentimientos y emociones, y esto les ha ayudado a realizar una especie de catarsis, indispensable para el proceso de sanación emocional, más de alguno de nosotros ha escrito una carta que no entregó nunca, porque no fue necesario, nuestra mente se había quedado tranquila con el solo acto de escribir.

Según la psicóloga Natalia Sanz “Escribir nos permite, por un lado, conocernos mejor y, por el otro, acelerar la recuperación del malestar que nos suelen producir los síntomas de ansiedad y depresión. Escribir puede ayudarnos a desbloquear algunas emociones asociadas a nuestros pensamientos, hacer más claras nuestras metas y deseos o ayudarnos a comprender situaciones que nos producen problemas con otros.”

5. Colorear mandalas

Estos círculos sagrados han tomado fuerza últimamente, sobre todo para trabajar con el estrés y la ansiedad, incluso en la mayoría de las librerías podrás encontrar libros enteros con mandalas para colorear.

Además de gestionar el estrés, dan claridad mental, calman problemas como el insomnio y nos ayudan a canalizar nuestras emociones.

Mandala curativo creado por monjes tibetanos. AP / ARCHIVO

6. Cineterapia

Un terreno un poco inexplorado, pero igual de importante es el uso terapéutico de las películas, creo que todos en algún momento hemos visto una película que nos cambió la vida y que no dejamos de recomendar. El objetivo de recurrir al cine en este caso no es meramente entretener, sino movilizar las emociones y la conciencia.

La cineterapia en este sentido es capaz de hacer consciente lo inconsciente, estimular nuestra empatía, nos da una especie de catarsis, nos ayuda con la resolución de problemas y nos hace sentirnos comprendidos.

7. Conectar con la naturaleza

En la actualidad vivimos sumergidos en el feroz mundo de la tecnología y las redes sociales, todo esto sumado al estilo de vida capitalista puede desembocar en el olvido de nuestra conexión con la naturaleza y todos los beneficios que nos ofrece.

Por ejemplo en otras culturas existen prácticas que están directamente relacionadas con utilizar a la naturaleza común recurso terapéutico, como la tradición japonesa “shinrin-yoku”, que plantea una especie de “baño del bosque”, es decir sumergirse en la atmósfera del bosque buscando una especie de sanación emocional y mental. Esto mejora el estado de ánimo, disminuye el cortisol que es la “hormona del estrés” y mejora la creatividad.

Claro que para lograr estos beneficios no es necesario que partas hacia un bosque en Japón, cosas tan simples como tu jardín o un parque pueden ser utilizadas.

Parque Bosque de los Colomos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

8. Escuchar música

Hablar del poder de la música en la salud mental es un tema extenso, sin embargo, algo que definitivamente debes saber es que es un recurso inigualable y siempre al alcance de tu mano.

De acuerdo con un informe del Global Council on Brain Health (GCBH), titulado Music on Our Minds: “ la música puede tener un efecto beneficioso en las sustancias químicas del cerebro, como la dopamina (que está relacionada con los sentimientos de placer) y la oxitocina (la "hormona del amor").“

9. Iniciar algún pasatiempo

Probablemente los pasatiempos no son para todas las personas, o quizá se trata de encontrar el adecuado para cada personalidad, pero sin duda debes enterarte de sus beneficios para la salud mental.

Desde armar rompecabezas hasta la jardinería, tener un pasatiempo nos permite desarrollar habilidades como la paciencia (no comienzas siendo un experto), la creatividad, la autoestima, y potencia nuestras capacidades, en algunos casos puede ayudarnos a mejorar o reforzar las habilidades sociales.

Los pasatiempos nos permiten desarrollar muchas habilidades. EL INFORMADOR / ARCHIVO

10. Iniciar un proceso terapéutico

La tan temida frase “Ve a terapia”, seguramente la has escuchado alguna vez, o incluso tú mismo se la has dicho a alguien más, en la actualidad debido a la pandemia (por desgracia), las personas han comenzado a darle importancia a su salud mental y a sus emociones.

Los efectos emocionales que ha implicado darle lucha al COVID-19 son muchos y muy diversos. Por eso en algunos casos no está demás pedir ayuda profesional.

El ir a terapia es emprender un camino de autoconocimiento mientras alguien nos acompaña, alguien que nos mostrará cosas que nosotros solos no somos capaces de ver. Esta compañía nos ayudará en la ruta, como un mapa, pero el camino lo vamos a transitar nosotros con sus luces y sombras. Un camino que indudablemente será difícil por momentos, doloroso incluso, pero que con el tiempo nos ofrecerá algo invaluable, salud mental y bienestar emocional.

Aquí te dejamos algunos datos donde puedes solicitar apoyo psicológico a bajo costo o de forma gratuita, recuerda que pedir ayuda es válido e importante:

Clínica Duelo y Prevención del Suicidio

Teléfono: 10585288

Domicilio: CUCS, Sierra Mojada 950, Col. Independencia

Clínica de Atención Psicológica Integral para el Bienestar

Teléfono: 1058–5200, extensión 33920

Domicilio: CUCS, Sierra Mojada 950, Col. Independencia

Promoción y Atención de la Salud Psicológica DIF Jalisco

Teléfonos: 01 800 3000 343, (33) 3030-3800, (33)3030-4600

Instituto Jalisciense de Salud Mental

Teléfono: 3330309900

Domicilio: Av. Zoquipan #1000 , Col. Zoquipan

Apoyo psicológico Hospital civil de Guadalajara

Teléfono: 3339424400, 3338834400

MS