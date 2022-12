¿Anfitrión en la cena de Navidad? Sigue esta guía para planificarla

No es fácil hacer tus planes navideños, pero hay maneras de hacerlo más sencillo planificando previamente. Si deseas prepararte con tiempo, estas con las cinco cosas que puedes hacer ahora para no pasar ningún detalle por alto.

1. Escribe una lista maestra

La planificación anticipada es necesaria si deseas una temporada festiva exitosa y una lista que puedes usar para realizar un seguimiento de las tareas, lo que se ha hecho y lo que no. Escribe todo lo que se necesita hacer para prepararse para la Navidad, incluidas las personas, los lugares, la comida, la bebida, las decoraciones, las actividades, las tarjetas y los regalos.

2. Dile a la gente tus planes

¿Estás pasando la Navidad en casa? ¿Habrá intercambiando regalos? Hay mucho que descubrir, especialmente si tienes una familia numerosa o una que no es particularmente local. Cuando hayas decidido cómo quieres que sea tu Navidad, ponte en contacto con tus invitados para contarles tus planes y discutir los arreglos.

Llegar a acuerdos y hacer planes con todos los involucrados; confirmar horas y fechas. Apunta en el calendario y comienza a completar las fechas para saber qué sucederá y cuándo, además de la cena de noche buena, incluir el día de recalentado. Puedes usar esto junto con la lista maestra para mantener todo organizado y sin tener que guardar nada en la memoria.

3. Prepárate para regalar

Usualmente nos sentimos obligados a regalar cosas a las personas durante la temporada festiva, es una tradición que a menudo no se cuestiona.

Establece presupuestos o intercambia listas de deseos, y haz saber a tus invitados o familiares que no tienen que sentirse obligadas a comprarte nada en absoluto. Si no sabes lo que alguien quiere y no se lo dirá, puedes optar por los consumibles. Un postre o unos chocolates nunca fallan.

4. Crea un menú

Ya sea que estés cocinando para poca o mucha gente, crear un menú festivo hará que cocinar la cena de Navidad sea mucho más fácil.

Planifica lo que servirás el gran día, escribe una lista de ingredientes y cuándo debes comenzar a preparar. Tener un plan de comidas claro significa que es probable que gastes menos, desperdicies menos y estés menos estresado para que puedas disfrutar el día sin preocuparte demasiado en la cocina.

Para tener una cena agradable, asegúrate de preguntar por las alergias o requisitos dietéticos de tus invitados y haz los preparativos para asegurarse de que todos sean atendidos.

El hecho de ser anfitrión no significa que debas hacer absolutamente todo. Puedes pedirle a alguien que traiga un postre o llegue temprano y ayude a poner la mesa, tener gente disponible para servir y lavar.

5. Prepara tu casa

La temporada festiva es una gran oportunidad para hacer una limpieza profunda y un orden completo de tu hogar. Momento ideal para renovar el estilo y crear un ambiente acogedor para relajarse.

Si tienes invitados que se quedarán a dormir, prepara con anticipación el lugar donde dormirán para que sea cómodo y acogedor. Las pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia, tener cobijas o mantas adicionales disponibles.

