Abuso sexual infantil en México, el monstruo es real

En 2021 se comenzó a difundir mediante redes sociales la denuncia de una organización sobre una red de trata sexual infantil que involucraba a trabajadores y escuelas pertenecientes a la Secretaria de Educación Pública (SEP) y también del ámbito privado, este evento a pesar de su importancia no fue muy conocido.

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) documentó esta investigación en su informe “Es un secreto”, los hallazgos de este documento muestran casos litigados por la misma organización en representación de niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual organizada en escuelas del país.

La magnitud de lo que representa este descubrimiento pareciera ser poco para que el Estado tome nuevas medidas para lidiar con el Abuso Sexual Infantil (ASI).

El ASI es una violación a los derechos humanos de las niñas, niños, y adolescentes, vulnera de manera radical a quien lo sufre tanto física como psicológicamente y quebranta el proyecto de vida de la víctima, está marcado en la constitución como un delito, y a pesar de esto las cifras en nuestro país son alarmantes y van en aumento. Lo que nos deja claro que lo que se ha hecho hasta el momento respecto al tema es insuficiente.

Cada año, más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, país que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene el primer lugar mundial en estos delitos.

A pesar de que existen en México protocolos para la prevención del ASI, así como la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, leyes en la constitución y diversas organizaciones con programas que brindan apoyo y luchan por los derechos infantiles no hay una mejora en la problemática. Es importante entonces hablar del tema para poder proteger las infancias en todos los escenarios, de todas las violencias.

¿Qué es el Abuso Sexual Infantil?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el abuso sexual infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende, para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparado por su desarrollo físico, emocional y cognitivo.

El enemigo en casa

Uno de los principales mitos sobre el ASI es que es cometido por desconocidos, en muchos de los casos el abusador es cercano al niño y a su familia, incluso es uno de sus familiares.

Según un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, “los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes”

De acuerdocon un documento publicado por la Universidad Autonoma de méxico (UNAM) en 2018 ChildFund México presento un Mapeo sobre mecanismos comunitarios de protección infantil, "Se estudiaron 44 comunidades en los Estados de Chiapas, México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, en las cuales se encontró que, por lo general, no se habla abiertamente de los casos de abuso sexual, sino que se consideran “problemas de las familias” que deben ser resueltos al interior de éstas, debido a que en su mayoría los agresores son familiares de sexo masculino. Asimismo, se detectó que aun cuando las personas muestran una gran preocupación por el mejor desarrollo de niñas y niños, la mayoría desconocen las formas de prevenir situaciones de violencia sexual."

Señales de posible abuso

De acuerdo con la UNICEF muchas de las víctimas muestran síntomas que no son específicos ni exclusivos del abuso, sino que se asemejan a otros tipos de trauma, como por ejemplo el maltrato físico y emocional, haber sido testigos de violencia o haber vivido catástrofes, sin embargo algunos de las señales de alerta son las siguientes:

Incremento de pesadillas y problemas para dormir

Conducta retraída

Estallidos de angustia

Ansiedad

Depresión

Rechazo a quedarse solos con una persona en particular

Conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad, que se manifiesta mediante conductas y lenguaje sexualizados

Pueden presentar lesiones genitales

Irritabilidad, llanto, trastornos del sueño y el apetito

Recuerda que en caso de presentarse alguna de estas conductas es necesario realizar una evaluación por parte de profesionales especializados.

Medidas preventivas

De acuerdo con sugerencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se debe enseñar a los niños que nadie (conocidos o desconocidos) puede tocar su cuerpo ni que hagan caricias que lo incomoden, hay que ponerle atención a cualquier tema del que quiera hablar, sobre todo si se trata de que alguien lo molesta, no hay que perder de vista a los niños en ninguna circunstancia o evento fuera del hogar o lugar seguro, inculcar a los niños no aceptar regalos a cambio de una condición o petición, informar a los niños la importancia de que nadie puede tomarle fotografías sin su consentimiento y vigilar los sitios web que visitan sus hijos, así como sus amigos en las redes sociales.

¿Qué hacer en caso de que haya sospecha o ya haya sucedido el abuso?

Crea en lo que el niño, niña o adolescente dice

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es importante “no poner en duda su palabra, cuando nos dicen que han sufrido violencia o abuso sexual. Para ella o él significa un gran esfuerzo porque se sienten mal, por eso hay que reconocerles como personas valientes al hablar sobre lo que les ha ocurrido y hacerles saber que mamá o papá van a hacer lo posible para protegerles”.

Proteger al niño

Lo inicial es escucharlo y transmitirle que lo que ha sucedido no es su culpa, y que nadie lo volverá a lastimar, evite el contacto con quien sospecha del abuso, no lo deje solo bajo ninguna circunstancia, busque apoyo médico y psicológico especializado, tanto para el niño o niña como para la familia.

Haz la denuncia

Para realizar la denuncia puedes comunicarte al 911 donde recibirás orientación, además debes presentar la denuncia ante el ministerio público y acudir a los servicios especializados de atención a la violencia de género y violencia sexual a una consulta; en caso de violación, la atención médica debe ser inmediata y las instituciones hospitalarias tienen la obligación de atender de emergencia, sin exigir alguna condición para su admisión.

Ubica el centro de atención más cercano en: https://bit.ly/atencion-violencias

Instituciones para pedir ayuda

Fundación PAS

Como se mencionó anteriormente existen organismos dedicados a luchar contra el abuso sexual infantil, tal es el caso de la fundación PAS, que cuenta con la Clínica de Atención Psicológica Especializada en Abuso Sexual Infantil, esta ofrece una diversidad de servicios especializados en psicoterapia en las modalidades individual, grupal y familiar.

Teléfono: 36422803 (ext. 1003)

Dirección: Quito 1260, Colonia Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco

Centro de los Derechos de la Niñez del Estado de Jalisco

También existe el Centro de los Derechos de la Niñez del Estado de Jalisco, mejor conocido como Ciudad Niñez, que cuenta con un Área de Asesoría Jurídica, por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ), y brinda atención psicológica y médica a menores que vivan o estén expuestos a alguna situación de vulnerabilidad.

Teléfono: 3330308200

Dirección: Av. de las Américas 599, Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco