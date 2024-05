En el ámbito amoroso las infidelidades son de las peores experiencias que se pudieran vivir, durante siglos se ha visto como un “pecado” e incluso se condena socialmente al infiel, pero estas acciones no han dejado de suceder, por lo que hoy te damos algunas claves que según los expertos pueden delatar a un infiel.

Los motivos detrás de una infidelidad son varios, cambian según la relación pero en lo general, se dan por problemas de conexión emocional, sexual o espiritual, además del aburrimiento, estrés y las ganas de sentirse deseado.

El investigador privado Tom Martin con más de 40 años de experiencia en el campo, nos enseña las señales clave que no pueden pasarse por alto, y uno de sus consejos más acertados es confiar en la intuición, pues con frecuencia una persona sabe o tiene un presentimiento acertado de que su pareja le miente.

En su libro "Seeing Life Through Private Eyes", Tom Martin nos comparte las 20 pistas más reveladoras para detectar la infidelidad en una pareja. Pero el nos aclara que la presencia de una o dos características no necesariamente indica infidelidad, sin embargo más de cuatro señales, podría ser motivo de preocupación.

Algunas de las señales que el detective Tom Martin señala incluyen:

cambios repentinos de hábitos

salidas tempranas

llegadas tardías a casa

múltiples viajes de negocios sin justificación clara

ocultamiento de facturas

cuentas secretas en redes sociales

Si tu pareja se ha vuelto inexplicablemente cariñosa o detallista, si por el contrario se porta distante, o si simplemente sientes que la energía no está fluyendo bien, es momento de una investigación a fondo antes de dar la seria charla.

LEE: Lo que las personas felices jamás dejan de hacer, según Harvard

BB