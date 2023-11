5 trucos para que tu perro no se orine dentro de casa

Las mascotas en el hogar son una parte importante en la familia, sin embargo en ocasiones puede resultar molesto que nuestro perro se orine en lugares inapropiados dentro del hogar.

Orinar para los caninos es un punto importante dentro de su forma de vida, pues a través de la orina marca su territorio o la zona en donde se siente seguro. Generalmente los perros comienzan a marcar su territorio aproximadamente entre los 8 y 9 meses, pues dentro de ese lapso de tiempo la orina de los caninos contiene mayores niveles de hormonas.



Por lo anterior es importante enseñar a los cachorros a orinar en un lugar específico, pero si tu perro es adulto y hace orina donde no tiene que hacerlo no te preocupes, te daremos 5 tips para evitar que orine en los lugares que no te gusta que lo haga.

Cambiar la conducta de nuestras mascotas puede ser complicado, pero marcar su territorio en lugares específicos es parte del hábitat natural de los caninos. Sin embargo, se puede evitar con repelentes o adiestramiento, además uno de los consejos más comunes para evitar que tu perro orine dentro de la casa son los siguientes:

1. Los perros identifican el lugar donde marcaron territorio con orina, es por eso que es muy importante que limpiar a fondo donde lo hace. Uno de los productos más eficientes para limpiar esas zonas son el vinagre blanco y agua, tendrás que mezclar la misma cantidad de ambos productos y limpiar la zona a fondo.

2. Establecer una rutina es importante para evitar que orine dentro del hogar, pues la mayoría de personas con mascotas habrán notado que casi siempre su perro realiza la misma rutina todos los días y hasta de manera frecuente lo hace a la misma hora, por ello es necesario que establezcas una rutina para salir de casa en ese lapso de tiempo.

3. Otro de los factores por el cual nuestra mascota suele orinar dentro de casa es por altos niveles de estrés y ansiedad, mantente alerta y si crees que ese es el caso acude con un profesional.

4. Cuando tu perro orine dentro de casa es importante darle un llamado de atención de inmediato.

5. Por último es importante que cada que tu mascota orine fuera de casa lo premies, el aumento de paseos puede ayudar.

