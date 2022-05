Hoy se celebra el Día de la Madre, una de las festividades más importantes para México que festeja a las “reinas de la casa”, un trabajo que, aunque ha ido cambiando conforme pase el tiempo, sigue siendo demandante para todas aquellas mujeres que cumple más de un rol: ser mamás y profesionistas.

Esta suma de actividades deja poco tiempo libre para las mamás, pues entre seguir un horario laboral, y cumplir con todas las tareas que conlleva tener un hijo, la realidad es que, en ocasiones, es un lujo que no se pueden dar.

Tal es el caso de Paulina, que además de ser mamá de un pequeño de 11 años, también es jefa de Recursos Humanos, y ve clave el tener un tiempo libre para ella misma, ya sea viajar, salir con amigas o hasta hacer ejercicio.

Y aunque pareciera que no es complicado, pues cuenta con el apoyo del papá de su hijo, sí es una tarea titánica que requiere mucha planificación.

Ella se levanta a las 5:30 am para poder aprovechar las primeras horas del día, y después comenzar con su rutina, que implica preparar a su hijo para llevarlo al colegio y posteriormente, dirigirse a su trabajo. Su día termina alrededor de las 11:00 pm, lo que serían más 18 horas de trabajo, sin embargo, no todo es remunerado.

"Soy muy consciente de esa parte que no quiero descuidar, esa parte de ser mujer”

Aunque sus días son ocupados, Paulina afirma que siempre busca tener tiempo para ella, algo que ve elemental: “Salgo con mis amigas, conozco gente, viajo, entonces, soy muy consciente de esa parte que no quiero descuidar, esa parte de ser mujer”.

Aseguró que, pese a la carga laboral que haya tenido en su trabajo o incluso no esté del mejor ánimo, por las noches pasa tiempo con su hijo.

Finalmente, al preguntarle cuál sería su 10 de mayo perfecto, ella dijo que el mayor regalo es que su hijo sea consciente de que es un día especial, e incluso, destacó lo grato que es verlo en los bailables escolares.

“El día de ayer fue un bailable, y yo decía por qué las mamás lloran cuando ven a sus hijos, (y) es algo que no piensas, (...) da una nostalgia impresionante, al ver a mi hijo que crece, que ya se mueve de distinta manera, me dio nostalgia y me agarré llorando”, resaltó.

En otro caso, está una profesionista que ejerce como abogada. Ella tiene dos hijos, una niña de cinco años y otro de dos, que junto a su trabajo, la mantienen muy ocupada todos los días.

“Es un rol complejo, tenemos que planificar nuestro día para poder lograr todas las tareas que tenemos”, aseguró y también destacó que es importante hacer equipo con tu pareja para poder disfrutar de tiempo en familia.

Para ella el día es un poco distinto, pues aunque su jornada laboral comienza a las 9:00 y termina alrededor de las 19:30 horas, la realidad es que su cargo en ocasiones es mucho más demandante, lo que muchas veces complica hallar tiempo libre para ella misma.

“Buscar tiempo libre para mí también es dormir”, dijo entre risas, sin embargo, también se hace tiempo para salir con sus amigas, ver series, disfrutar de alguna buena lectura o simplemente descansar en casa.

“Es un rol complejo, tenemos que planificar nuestro día para poder lograr todas las tareas que tenemos”

“El espacio que todas las mujeres nos debemos de dar para encontrarnos con nosotras mismas es elemental para tener una vida plena. Nos tenemos que dar tiempo libre (las mamás). Es una obligación”.

Finalmente, resaltó que debido a la pandemia del COVID ha podido valorar más las cosas, incluso las actividades rutinarias, como pasar tiempo con su familia durante la comida.

Las mamás viven realidades muy diferentes, pues es sabido que no todas cuentan con facilidades para cumplir con esta importante tarea, y aún así, buscan salir adelante.

GC