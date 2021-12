10 canciones navideñas que no te puedes perder en esta época

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año, ya que es momento de dar, recibir, compartir y disfrutar. Es tiempo de felicidad y por supuesto, también para la música y qué mejor que te dejes llevar por esta magia.

Hoy te compartimos 10 temas icónicos navideños que pueden formar parte de tu playlist en esta temporada, así que esperamos alegrar esos momentos durante la cena, al poner el árbol o en alguna de tus reuniones.

1. All I want for christmas is you - Mariah Carey

Foto: IG

2. Sleigh Ride - Leroy Anderson (The Ronettes)

Foto: YouTube

3. It’s beginning to look a lot like Christmas - Michael Bublé

Foto: IG

4. El cascanueces - Tchaikovsky

Foto: IG

5. Blanca Navidad - Irving Berlin (Javier Camarena ft Maria Hanneman)

Foto: IG

6. Cold December night - Michael Bublé

Foto: IG

7. Winter Wonderland - Michael Bublé, Rod Stewart

Foto: YouTube

8. Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Foto: YouTube

9. O little town of Bethlehem - Philip brooks (Elvis Presley )

Foto: YouTube

10. Troika - Prokofiev

Foto: YouTube

¡Esperamos que lo disfrutes al máximo!

AA