Lupillo Rivera se convirtió en la sensación viral de México luego de que tuviera que dar un concierto en calcetines debido a que ¡le robaron las botas en pleno escenario y ante cientos de personas! El momento quedó captado en video y de inmediato se coló entre lo más comentado entre los internautas... ¡las botas nunca aparecieron, pero al parecer eso no afectó mucho al "Toro del corrido", quien optó por tomar la situación con buen humor!

¿Cómo le robaron las botas a Lupillo Rivera en Chiapas?

El pasado 10 de mayo, y con motivo de la celebración del Día de las Madres, Lupillo Rivera ofreció un show especial en la feria de Copainalá, Chiapas que sí fue inolvidable... ¡pero no por las canciones del hermano de Jenni Rivera, sino por la ocurrencia que tuvieron unos fans que por cierto nunca fueron identificados!

En un video que comenzó a circular con mucha fuerza en redes sociales y que de inmediato se colocó en el centro de un intenso debate se ve que Lupillo, en un intento por mostrarse cercano a sus fans, se sentó a la orilla del escenario para saludar a su público y convivir de cerca... ¡pero todo tomó un rumbo diferente cuando sintió que se había quedado descalzo!

Lupillo Rivera vivió un momento totalmente inesperado durante su presentación en Chiapas. Mientras el cantante se encontraba sentado cerca del público en pleno show, una fanática aprovechó el momento y terminó llevándose sus botas, dejando a todos los presentes sorprendidos. El… pic.twitter.com/8BDwkE7AwQ— JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) May 12, 2026

A pesar de que la identidad de la persona responsable del robo de las botas de Lupillo Rivera nunca fue revelada de forma oficial, en redes se comentó que se habría tratado de una seguidora que aprovechó el fácil acceso que tuvo a los pies del cantante para llevarse el calzado con toda facilidad.

En la grabación viral se nota que el equipo de seguridad de Lupillo intentó movilizarse para recuperar las botas; sin embargo "El Toro del corrido", en medio de las risas, los detuvo y continuó con su show en calcetines y con todo el ánimo del mundo... ¡nada lo detuvo!

¿Las botas de Lupillo eran lujosas?

Los internautas están en todo, y en esta ocasión no hubo excepción: aunque es difícil saber el precio exacto de las botas que Lupillo Rivera perdió en pleno concierto, en redes comenzó a circular el rumor de que no son nada baratas, pues se trata de un diseño elaborado con piel de avestruz en café tabaco , uno de los colores favoritos del cantante.

Lupillo, por otra parte, no dejó que el incidente enturbiara su energía y hasta se dio tiempo de bromear con un mensaje que hizo reír a más de una persona: "¡Raza de Copainalá, Chiapas! Se pasaron de lanza... ¡me volaron las botas en pleno show!", escribió... ¡qué tal!

JM