“The Testaments”: el regreso a Gilead

Hay historias que no se quedan en el papel. Historias que, cuando saltan a la pantalla, no se suavizan… se intensifican. Eso es exactamente lo que pasa con “The Testaments”, la nueva serie que expande el universo de “The Handmaid’s Tale” y que tiene su origen en la pluma afilada de Margaret Atwood, novela que fue llevada a la pantalla chica con amplio éxito.

Lejos de ser una simple continuación, esta historia se siente como una evolución incómodamente necesaria. Porque Gilead —sociedad patriarcal— no desapareció… solo cambió de generación.

Aquí seguimos a dos adolescentes que no podrían ser más distintas: Agnes, criada bajo las reglas estrictas del sistema, y Daisy, que llega desde fuera con otra perspectiva. Lo interesante no es solo lo que viven, sino cómo sus caminos empiezan a entrelazarse en un entorno donde cada decisión está vigilada, cada emoción es sospechosa y cada paso puede tener consecuencias enormes.

El escenario tampoco ayuda a relajarse: una escuela exclusiva diseñada para formar “futuras esposas”, dirigida por la temida figura de Aunt Lydia. Un lugar elegante en apariencia, pero con una tensión constante que se siente en cada pasillo.

Drama, crítica y una realidad inquietante: el sello distintivo de esta entrega está de vuelta. Ann Dowd lidera el elenco con una interpretación magistral de su personaje más icónico, acompañada por el talento emergente de Rowan Blanchard, Chase Infiniti y Lucy Halliday.

Juntos exploran la vulnerabilidad y el peligro de una juventud que empieza a cuestionar su entorno. Un relato donde, al romperse la obediencia, todo se desmorona.

Sin duda, lo interesante de proyectos como este es cómo logran tender un puente entre dos mundos. La literatura te da profundidad, contexto, pensamientos internos. La televisión, en cambio, te lanza directo a la emoción: miradas, silencios incómodos, escenas que se quedan contigo.

“The Testaments” no solo encuentra una nueva vida en pantalla, sino que amplifica su impacto. Lo que antes imaginabas, ahora lo ves. Lo que antes leías con distancia, ahora te incomoda de frente.

Y quizá ahí está el verdadero gancho: no es solo entretenimiento. Es ese tipo de historia que te deja pensando mucho después de que termina el episodio… o la página.

El estreno de la serie es hoy, 7 de abril, con tres episodios iniciales, seguido de un nuevo capítulo cada martes.

Colegio donde se desarrollará la acción. ESPECIAL

Trama y ambientación de “The Testaments”

La historia se sitúa 15 años después de los eventos finales de “The Handmaid’s Tale” y explora el inicio de la decadencia del régimen de Gilead. La narrativa se entrelaza a través de tres perspectivas principales: la Tía Lydia regresa como una figura central que ahora debe lidiar con su pasado y su rol en el sistema. La presencia de Agnes (Hannah), la hija mayor de June, interpretada por la actriz Chase Infiniti, quien ha crecido dentro de los privilegios y restricciones de Gilead y la aparición de Daisy (Nicole): Una joven que vive en Canadá y descubre su verdadera identidad y conexión con el régimen.

Curiosidades que todo fan debería saber