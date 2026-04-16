The Friends Experience llega a México: fecha y precio de boletos

Si alguna vez soñaste con tomar un café humeante en el mítico sillón naranja o cruzar la famosa puerta morada del departamento más conocido de la televisión, prepárate para una noticia increíble. The Friends Experience llega por primera vez a México, prometiendo un viaje directo a la nostalgia de los años noventa que ningún verdadero seguidor querrá perderse.

Esta espectacular exhibición inmersiva, avalada oficialmente por Warner Bros, ya ha conquistado a miles de personas en grandes ciudades del mundo como Nueva York, Las Vegas y Londres. Ahora, los fanáticos mexicanos tendrán la oportunidad inigualable de caminar por los escenarios exactos donde Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe hicieron historia en la pantalla chica durante diez exitosas temporadas.

¿Cuándo y dónde será la cita para los fans de la serie?

La esperada inauguración oficial de este magno evento será el próximo 15 de mayo, transformando un pintoresco rincón de la capital del país en el mismísimo corazón de Manhattan. El lugar elegido para esta monumental instalación es el Casino del Bosque del Lienzo Charro, un espacio amplio y accesible ubicado estratégicamente en la CDMX.

Este reconocido recinto, situado específicamente en la Avenida Constituyentes número 500, dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo, albergará la instalación interactiva cuyo recorrido dura aproximadamente entre 60 y 90 minutos. Los asistentes podrán interactuar libremente con utilería original, tomarse fotografías virales para sus redes sociales y sentirse como verdaderos miembros del elenco en cada rincón meticulosamente recreado por los diseñadores.

Precios y fechas clave para comprar tus boletos sin contratiempos

Aunque el furor y la expectativa en redes sociales son inmensos, los organizadores del evento y la popular plataforma de boletaje Fever han mantenido en estricto secreto el precio exacto de las entradas. Sin embargo, este gran misterio se resolverá finalmente el 22 de abril, día en que arranca la venta oficial al público general a las 10 de la mañana.

Para los seguidores más impacientes que no desean arriesgarse a quedar fuera, existe una preventa exclusiva programada para el 21 de abril. El único requisito indispensable para acceder a esta fase de compra anticipada es registrarse previamente en la lista de espera oficial, la cual ya se encuentra habilitada a través del sitio web de la experiencia inmersiva.

Aquí te dejamos una lista con consejos sumamente útiles para asegurar tu lugar en este evento sin precedentes:

Regístrate hoy mismo: Ingresa de inmediato a la página oficial del evento y anótate en la lista de espera con tu correo electrónico para garantizar tu código de acceso a la codiciada preventa exclusiva.

Ingresa de inmediato a la página oficial del evento y anótate en la lista de espera con tu correo electrónico para garantizar tu código de acceso a la codiciada preventa exclusiva. Prepara tu método de pago: Mantente muy atento a tu bandeja de entrada el 21 de abril para conocer los precios oficiales y los horarios disponibles antes que el resto del público general.

Mantente muy atento a tu bandeja de entrada el 21 de abril para conocer los precios oficiales y los horarios disponibles antes que el resto del público general. Planifica tu visita con anticipación: Recuerda que el evento está diseñado para todas las edades, cuenta con total accesibilidad para sillas de ruedas y te exigirá llevar la batería de tu celular al cien por ciento para las fotos.

¿Qué escenarios icónicos y sorpresas podrás visitar en la CDMX?

La experiencia inmersiva va mucho más allá de una simple exposición fotográfica tradicional. Durante tu recorrido, podrás gritar el clásico "¡Pivot!" en las escaleras con el sofá de Ross, relajarte cómodamente en los sillones reclinables del departamento de Joey y Chandler, o visitar la réplica exacta de Central Perk para inmortalizar el momento con tus acompañantes.

Además de los sets interactivos, el recorrido culmina en una espectacular tienda oficial repleta de mercancía exclusiva que no encontrarás en ningún otro lado, desde tazas hasta ropa temática. Sin duda alguna, esta exhibición representa el plan perfecto para revivir la magia, el humor y la entrañable amistad de una de las series más queridas de todos los tiempos.

CT