La eliminación de Arturo López Santillán de “MasterChef 24/7” marcó uno de los momentos más emotivos en el arranque de la temporada. El participante logró conectar con la audiencia gracias a una historia personal que encontró eco entre miles de televidentes, particularmente por la relación que mantiene con sus hijos, a quienes considera el motor de su paso por el reality.

Apenas unas horas después de abandonar la competencia, el pasado domingo, el jalisciense platicó con EL INFORMADOR y reconoció que todavía procesaba todo lo ocurrido.

“Me siento muy agradecido con cada una de las personas que me han mostrado su cariño, su respaldo. La verdad es que no me lo esperaba. Estando adentro de la casa no tienes la capacidad de saber la magnitud de lo que pasa aquí afuera y al salir darme cuenta de toda esta situación, de saber que había mucha gente que se había identificado conmigo, con esta parte de mi vida, fue muy bonito”.

El exconcursante relató que fue hasta después de la gala cuando comenzó a dimensionar el alcance de la experiencia y el afecto que despertó entre los seguidores del programa.

“No pude dormir porque mi cabeza estuvo vuelta y vuelta. Salí de la gala, platiqué con mi familia, tomé el avión a Guadalajara, llegué con ellos y me recibieron muy bonito en el aeropuerto. Toda mi familia fue a recibirme. Es muy bonito saber que la gente está ahí apoyándome y principalmente que se hayan identificado con esta parte de mi vida”.

Aunque su salida ocurrió en una etapa temprana de la competencia, López Santillán aseguró sentirse satisfecho con el camino recorrido y con haber permanecido fiel a sí mismo durante su estancia en el programa.

Cabe señalar que al recordar el momento exacto en que escuchó su nombre como eliminado, explicó que la sensación predominante no fue de fracaso.

“Sentí que había dado todo en ese plato, sentí que había cumplido con lo que me había comprometido con mis hijos, que era ser yo, no haber perdido la esencia dentro de la casa. Sentí que se iba una parte de mis sueños ahí, pero que iniciaba otra, y la iniciaba al lado de mis hijos”, comentó.

Ya con la distancia que da el paso de las horas, Arturo también analizó los errores que pudieron costarle la permanencia en la competencia. Reveló que durante la preparación enfrentó un contratiempo técnico que modificó sus planes originales y lo obligó a comenzar prácticamente desde cero.

“Tenía pensado hacer otra cosa, pero a la hora de que metí la licuadora se me cortó porque tenía algo adentro. Cuando la reviso, veo que ya no iba a ser posible rescatar nada; así que tuve que tirar todo. Entonces, comencé de cero”.

Sin embargo, considera que el detalle decisivo estuvo en la presentación final del platillo.

“Lo que hubiera hecho diferente era reservar el salmón antes de emplatarlo. No lo reservé y eso generó que, a la hora de pasarlo de la cazuela al plato, hubiera exceso de grasa. Creo que eso fue lo que me comentaron”, explicó.

¿En dónde ver?

“MasterChef 24/7” se puede ver a través de múltiples opciones tanto en televisión como en plataformas digitales. La transmisión oficial de los episodios se lleva a cabo en vivo por Azteca UNO, mientras que la cobertura completa con acceso total las 24 horas y los programas sin restricciones está disponible en Disney+.

El motor de Arturo

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los espectadores de “MasterChef 24/7” fue la cercanía que mostró Arturo López con sus hijos. Para él, precisamente ahí se encuentra la enseñanza más importante que le deja esta experiencia.

“Los proyectos en familia siempre dan buenos resultados. Estoy convencido de que llegué a ese programa gracias a ellos. No habría sido posible sin el apoyo de mis hijos, que fueron el motor de todo este proceso”.

El participante reflexionó sobre la importancia de mantener la comunicación y el acompañamiento entre padres e hijos, incluso, durante los momentos más complicados.

“La mayor enseñanza es estar presentes. Entre padres e hijos siempre habrá momentos buenos y otros más difíciles, pero lo importante es no dejar de acompañarse. Incluso cuando las cosas no salen como esperamos, hay que permanecer cerca, apoyarse mutuamente y recordar que la familia está para caminar junta en cualquier circunstancia”.

Concluida su participación en “MasterChef 24/7”, Arturo descarta alejarse de la cocina. Por el contrario, adelantó que buscará mantener contacto con quienes siguieron su historia a través de contenidos en redes sociales y proyectos familiares.

“Vamos a seguir cocinando para la gente. Tenemos planeado hacer algunas transmisiones en vivo y ahí les presentaré a mis hijos, quienes me acompañarán y apoyarán en la cocina. También estamos viendo la posibilidad de preparar botanas y salsas especiales para disfrutar durante los partidos del Mundial”.

Sobre los posibles ganadores de la temporada, evitó inclinarse por un solo nombre debido al nivel que observa entre sus excompañeros. No obstante, señaló a algunos de los participantes que considera más sólidos rumbo a las etapas decisivas.

“Todos tienen un buen nivel, pero de los que yo veo que van muy bien serían ‘La Güera’ y Flor”, finalizó.

CT