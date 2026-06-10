Makan Delrahim, director jurídico de Paramount, lanzó una dura acusación contra Netflix al señalar que la plataforma de streaming estaría realizando una campaña para desacreditar la millonaria fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery.

De acuerdo con una carta enviada por Delrahim a la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y difundida por medios especializados como The Streamable, Paramount asegura que Netflix ha trabajado discretamente para generar resistencia entre sindicatos, reguladores y otros actores de la industria con el objetivo de frenar la aprobación del acuerdo.

Un portavoz de Netflix rechazó tajantemente los señalamientos y aseguró que la compañía no tiene interés en interferir en la operación.

“Son absurdas. Abandonamos ese acuerdo hace meses y seguimos enfocados en nuestros propios negocios, no en los de ellos”, declaró.

La controversia tomó fuerza después de que el sindicato International Brotherhood of Teamsters expresara su preocupación por el impacto que la fusión podría tener en miles de trabajadores del cine y la televisión.

El organismo recordó que movimientos corporativos similares, como la compra de activos de Fox por parte de Disney en 2019, derivaron en despidos, reestructuraciones y cancelaciones de proyectos. Por ello, solicitaron a las autoridades revisar cuidadosamente las implicaciones laborales de la operación.

Paramount sostiene que la unión con Warner Bros. Discovery fortalecerá la producción de contenidos y abrirá nuevas oportunidades para actores, técnicos, guionistas y demás profesionales del sector audiovisual. La compañía argumenta que, frente al crecimiento de plataformas globales como Netflix, Amazon y Disney+, aumentar la escala de producción resulta fundamental para competir.

La decisión se acerca

Valuado en 111 mil millones de dólares, el acuerdo representa una de las mayores operaciones en la historia reciente del entretenimiento.

Aunque todavía enfrenta algunos obstáculos regulatorios y el escrutinio de las autoridades antimonopolio, Paramount mantiene la expectativa de concretar la fusión durante el tercer trimestre de 2026. El desenlace podría redefinir el equilibrio de poder dentro de la industria audiovisual mundial.

CT