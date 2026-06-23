Las haciendas de agave, los paisajes del mezcal y las historias de familia vuelven a ocupar un lugar central en la televisión mexicana con “El renacer de la luna”, la nueva producción de Roy Rojas que llegó a las pantallas ayer; y podrá ser vista de lunes a viernes, por Las Estrellas, a las 18:30 horas. Entre sus personajes principales se encuentra Andrés Arteaga Villarreal, un hombre acostumbrado a ejercer la autoridad, pero cuya aparente fortaleza esconde un pasado de errores, resentimientos y secretos. El encargado de darle vida es Alex de la Madrid, quien encontró en este personaje una oportunidad para explorar las contradicciones humanas más allá de los estereotipos tradicionales.

“Lo primero que hay que hacer como actor es no juzgar a los personajes, sino tratar de entenderlos y justificarlos”, explica el actor en entrevista con EL INFORMADOR. “Ahora, en esta nueva etapa de la televisión, los personajes tienen mucha más dimensión y profundidad. Ya no son buenos o malos porque sí. Tienen una historia detrás que explica por qué son como son”.

En la historia, Andrés Arteaga es propietario de la hacienda mezcalera “El Despertar”. Viudo de Valeria Contreras y padre de Luna, vive atrapado entre la culpa y un matrimonio de apariencias con Dalila Mondragón, sin saber que la mujer con la que comparte su vida es también responsable del deterioro de su salud.

El personaje se mueve entre la autoridad y la vulnerabilidad, una dualidad que fue uno de los aspectos que más atrajo al actor. “Cuando está en la hacienda y en ese universo tiene un carácter duro, fuerte, muy marcado. Pero cuando está con su hija se transforma. Ahí aparece un hombre vulnerable, amoroso y cuidadoso. Esa doble personalidad fue algo que disfruté mucho desarrollar”, comenta.

La relación con Luna, interpretada por Mar Sordo, terminó convirtiéndose en el eje emocional que más lo conmovió durante las grabaciones. De la Madrid considera que las historias centradas en el vínculo entre padres e hijas son poco frecuentes en la televisión y encontró ahí una de las mayores riquezas del proyecto. “Me encariñé muchísimo con esa relación. Con Mar construimos escenas muy bonitas y recuerdo que incluso veíamos a directores y gente del foro conmovidos por lo que estaba sucediendo. Eso es lo más importante para mí: vivirlo intensamente para después poder transmitirlo al público”.

La historia arranca con Luna viviendo en Los Ángeles y persiguiendo el sueño de convertirse en cantante. El regreso a México la llevará a descubrir las fracturas familiares y los secretos que rodean a su padre, mientras una serie de conflictos sentimentales y empresariales comienzan a salir a la superficie. El actor considera que los melodramas actuales han dejado atrás la división tajante entre héroes y villanos. La complejidad emocional, afirma, permite que los espectadores encuentren puntos de conexión incluso con personajes difíciles.

“Me encantan los personajes complejos. Las historias con riesgos y contradicciones son mucho más interesantes para el espectador. La televisión se hace para que la gente sienta. Mucha gente vive sola, mucha gente está en un hospital o trabajando, y la televisión ha sido una gran compañera para nuestro país. Creo que esa es una misión muy bonita: entretener con compromiso”, asegura.

Una producción estelar

La producción de Roy Rojas reúne drama, romance y conflictos familiares en una historia coral donde distintos personajes encuentran su propio espacio. Para De la Madrid, uno de los mayores atractivos consiste en la diversidad de tramas y generaciones que convergen en la pantalla. “Es una historia muy completa. Tiene esa parte mexicana de los agaves y las haciendas, pero también es muy contemporánea y citadina. Tiene personajes jóvenes, conflictos actuales y una manera distinta de contar las cosas. Creo que cualquier persona podrá identificarse con alguna de las historias”.

A diferencia de lo que muchos espectadores imaginan, los actores descubren la novela prácticamente al mismo tiempo que la audiencia. Las escenas se graban por separado y los distintos universos narrativos permanecen fragmentados hasta el estreno. El actor recuerda con especial cariño las locaciones entre campos de agave y haciendas, espacios que, ya en pantalla, adquirieron una dimensión distinta gracias al trabajo de fotografía y edición.

“Nosotros también somos espectadores de nuestra propia historia. Es muy bonito descubrir personajes, locaciones y escenas junto con el público. Hay historias que uno no ve durante el rodaje porque está concentrado en las propias. Todo se descubre al final”, dice.

“Cuando ves esos paisajes terminados parece hasta irreal. Nosotros estuvimos ahí, bajo el sol, viendo todo el esfuerzo que implica mover a tanta gente y reunir a tantos profesionales. Es como jugar a lo que más te gusta, pero con un montón de herramientas y posibilidades”.

Con el estreno de “El renacer de la luna”, Alex de la Madrid suma un nuevo personaje a una trayectoria donde los claroscuros parecen haberse convertido en una constante. Y en medio de los conflictos, los secretos y las heridas que acompañan a Andrés Arteaga Villarreal, el actor encontró una historia que, al menos para él, termina sosteniéndose sobre un vínculo sencillo: el amor de un padre por su hija.

“Uno podría pensar que después de muchos proyectos ya no se pone nervioso, pero claro que sí. Te desvelas pensando en cómo va a reaccionar la gente, en qué va a sentir cuando encienda la televisión. Tengo muchísima emoción porque esta historia tiene un corazón enorme y porque se formó un equipo muy bonito. Eso es lo que se va a reflejar en la pantalla”, finaliza.

CT