Cuando hablamos del show del medio tiempo del Super Bowl siempre se abre una caja de Pandora llena de recuerdos memorables, pero también de controversias por saber cuáles espectáculos valieron la pena y cuáles no tanto.Habrá a quien le gustó el show que dio el año pasado Kendrick Lamar, pero otros tantos dirán que fue el peor de la historia. Todo queda en el terreno subjetivo y en gustos muy personales.Si nos vamos a los números, el que ofreció Michael Jackson en 1993, ese en el que el rey del pop arrancó desde lo más alto del estadio Rose Bowl, fue histórico porque fue el primer medio tiempo que superó en audiencia al propio partido, con 133.4 millones de espectadores.Viajamos en el tiempo a 2022, y ese se caracterizó por ser el único en tener a cinco artistas principales: Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, en una lluvia de estrellas.Y hablando de lluvia, cómo olvidar cuando Prince tocó, en 2007, su himno "Purple Rain" bajo una fuerte lluvia real, nada de efectos especiales, con Tláloc cantando junto al astro de la música.O bien cuando Rihanna en 2023 quedó suspendida en el aire, al centro del campo de futbol americano, con pancita de embarazada de por medio y gran actitud.Y ni qué decir del show de The Weeknd, en el centro de una pandemia mundial, que solamente se pudo ver por televisión.Mención aparte merece el momento en el que Justin Timberlake accidentalmente reveló parte del pecho de Janet Jackson durante su actuación de 2004, hecho que cambió los protocolos televisivos, pues se armó una polémica sobre censura y libertad de expresión.Son varias las leyendas de la música que han pisado ese escenario visto por millones de personas en todo el mundo, entre ellas: el ex beatle Paul McCartney (2005), The Rolling Stones (2006), Tom Petty and the Heartbreakers (2008), Bruce Springsteen (2009), The Who (2010), Madonna (2012), Aerosmith (2001), U2 (2002), así como ZZ Top y James Brown (1997).Los terrenos del pop y el hip hop no se han quedado atrás con: New Kids on the Block (1991), The Black Eyed Peas (2011), Beyoncé (2013), Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers (2014), Katy Perry (2015), Coldplay (2016), Lady Gaga (2017), Justin Timberlake (2018) y Usher (2024).El poder latino también ha tenido peso en el medio tiempo. Inolvidable la dupla que protagonizaron Jennifer Lopez y Shakira, con Bad Bunny y J Balvin como invitados, en 2020.Sabemos que este año el "Conejo Malo" será el encargado de poner a perrear al mundo, con todos los ojos encima, luego de los mensajes que envió en los premios Grammy en apoyo de los migrantes en EU.Otros personajes latinos que han llegado al show del medio tiempo fueron Enrique Iglesias (en el 2000, junto a Phil Collins y Christina Aguilera) y Gloria Estefan, en el lejano 1992, que marcó precedente.