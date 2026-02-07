Cuando hablamos del show del medio tiempo del Super Bowl siempre se abre una caja de Pandora llena de recuerdos memorables, pero también de controversias por saber cuáles espectáculos valieron la pena y cuáles no tanto.

Habrá a quien le gustó el show que dio el año pasado Kendrick Lamar, pero otros tantos dirán que fue el peor de la historia. Todo queda en el terreno subjetivo y en gustos muy personales.

Si nos vamos a los números, el que ofreció Michael Jackson en 1993, ese en el que el rey del pop arrancó desde lo más alto del estadio Rose Bowl, fue histórico porque fue el primer medio tiempo que superó en audiencia al propio partido, con 133.4 millones de espectadores.

Viajamos en el tiempo a 2022, y ese se caracterizó por ser el único en tener a cinco artistas principales: Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, en una lluvia de estrellas.

Y hablando de lluvia, cómo olvidar cuando Prince tocó, en 2007, su himno "Purple Rain" bajo una fuerte lluvia real, nada de efectos especiales, con Tláloc cantando junto al astro de la música.

O bien cuando Rihanna en 2023 quedó suspendida en el aire, al centro del campo de futbol americano, con pancita de embarazada de por medio y gran actitud.

Y ni qué decir del show de The Weeknd, en el centro de una pandemia mundial, que solamente se pudo ver por televisión.

Mención aparte merece el momento en el que Justin Timberlake accidentalmente reveló parte del pecho de Janet Jackson durante su actuación de 2004, hecho que cambió los protocolos televisivos, pues se armó una polémica sobre censura y libertad de expresión.

Son varias las leyendas de la música que han pisado ese escenario visto por millones de personas en todo el mundo, entre ellas: el ex beatle Paul McCartney (2005), The Rolling Stones (2006), Tom Petty and the Heartbreakers (2008), Bruce Springsteen (2009), The Who (2010), Madonna (2012), Aerosmith (2001), U2 (2002), así como ZZ Top y James Brown (1997).

Los terrenos del pop y el hip hop no se han quedado atrás con: New Kids on the Block (1991), The Black Eyed Peas (2011), Beyoncé (2013), Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers (2014), Katy Perry (2015), Coldplay (2016), Lady Gaga (2017), Justin Timberlake (2018) y Usher (2024).

El poder latino también ha tenido peso en el medio tiempo. Inolvidable la dupla que protagonizaron Jennifer Lopez y Shakira, con Bad Bunny y J Balvin como invitados, en 2020.

Sabemos que este año el "Conejo Malo" será el encargado de poner a perrear al mundo, con todos los ojos encima, luego de los mensajes que envió en los premios Grammy en apoyo de los migrantes en EU.

Otros personajes latinos que han llegado al show del medio tiempo fueron Enrique Iglesias (en el 2000, junto a Phil Collins y Christina Aguilera) y Gloria Estefan, en el lejano 1992, que marcó precedente.

Artistas que han reinado en el show del medio tiempo del Super Bowl

Michael Jackson 1993: este show fue un antes y un después en la historia del evento. Con el mundo mirando al rey del pop, el cantante ofreció un medley de éxitos como "Jam", "Billie Jean", "Black or White" y "We Are the World", esto último con un coro de más de tres mil niños.

este show fue un antes y un después en la historia del evento. Con el mundo mirando al rey del pop, el cantante ofreció un medley de éxitos como "Jam", "Billie Jean", "Black or White" y "We Are the World", esto último con un coro de más de tres mil niños. Paul McCartney 2005: el show alcanzó su punto culminante con "Live and Let Die", de la etapa de Sir Paul con Wings, para después detonar el estadio con "Hey Jude", de The Beatles, un himno del rock.

el show alcanzó su punto culminante con "Live and Let Die", de la etapa de Sir Paul con Wings, para después detonar el estadio con "Hey Jude", de The Beatles, un himno del rock. The Rolling Stones 2006: con un escenario en forma de la famosa lengua de sus satánicas majestades, la banda interpretó piezas infalibles de su historial como "Start Me Up" y "(I Can't Get No) Satisfaction".

con un escenario en forma de la famosa lengua de sus satánicas majestades, la banda interpretó piezas infalibles de su historial como "Start Me Up" y "(I Can't Get No) Satisfaction". Madonna 2012: montada en un trono como la reina que es, la cantante eligió cortes como "Vogue", "Music", "Express Yourself" y "Like a Prayer", en una colaboración artística con Cirque du Soleil y proyecciones en 3D que hicieron todo más espectacular. La reina del pop invitó a LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green, en un show de 13 minutos.

montada en un trono como la reina que es, la cantante eligió cortes como "Vogue", "Music", "Express Yourself" y "Like a Prayer", en una colaboración artística con Cirque du Soleil y proyecciones en 3D que hicieron todo más espectacular. La reina del pop invitó a LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green, en un show de 13 minutos. Dream Team Rap 2022: este show rindió un homenaje a la historia del rap y el hip hop, protagonizado por gigantes del género como Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Anderson .Paak. Esta unión como fuerza y poder tuvo un enfoque inclusivo, ya que Eminem incluyó a raperos sordos.

este show rindió un homenaje a la historia del rap y el hip hop, protagonizado por gigantes del género como Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Anderson .Paak. Esta unión como fuerza y poder tuvo un enfoque inclusivo, ya que Eminem incluyó a raperos sordos. Rihanna 2023: fue el primer show patrocinado por Apple Music, que quedará en el recuerdo, pues Rihanna generó confusión sobre su embarazo, el cual después quedó confirmado. Esto fue visto por más de 121 millones de espectadores, lo que dinamitó canciones como "Umbrella" y "Diamonds", liderando las listas.

fue el primer show patrocinado por Apple Music, que quedará en el recuerdo, pues Rihanna generó confusión sobre su embarazo, el cual después quedó confirmado. Esto fue visto por más de 121 millones de espectadores, lo que dinamitó canciones como "Umbrella" y "Diamonds", liderando las listas. Bad Bunny 2026: desde antes del partido, el Conejo Malo ya hizo un touchdown. Fanáticos y detractores observarán su espectáculo, que promete romper récords de audiencia al ritmo del reguetón, con el artista puertorriqueño como figura principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Las apuestas más raras y curiosas del Super Bowl LX

No te lo pierdas: ¿Dónde ver EN VIVO el Super Bowl LX?

OF