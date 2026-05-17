Rafa Lara lleva el sello jalisciense a Cannes

Desde el Festival Internacional de Cine de Cannes, el cineasta Rafa Lara perfila una nueva etapa para el cine hecho en Jalisco. El realizador presentará hoy, dentro del Fantastic Pavilion —espacio dedicado al terror, la fantasía, la ciencia ficción y las nuevas tecnologías— dos producciones impulsadas bajo el respaldo del Gobierno de Jalisco: la adaptación cinematográfica de “Al filo del agua”, clásica novela de Agustín Yáñez, y la serie futurista “Sildavia”, concebida con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

En entrevista con EL INFORMADOR, Lara señaló que ambos proyectos representan una declaración sobre el momento que vive la industria audiovisual jalisciense.

“Creo que una obra como ‘Al filo del agua’ no podría no hacerse en Jalisco, sería como una ofensa no hacerla y en el marco de los 80 años que va a cumplir la novela, es que hay que hacerlo”.

El acercamiento con la familia Yáñez ocurrió hace algunos años, luego de que conocieran trabajos previos del director como “Cinco de Mayo: La Batalla”. A partir de ahí comenzó una conversación que eventualmente derivó en la cesión de derechos para adaptar la emblemática novela ambientada en los Altos de Jalisco, poco antes del estallido de la Revolución Mexicana.

“Ellos leyeron el guion y les gustó muchísimo porque notaron la esencia de la novela, pero al mismo tiempo es muy ágil, es muy intenso. Cuando ellos leyeron el guion me dieron todo su apoyo”.

El cineasta reconoció que uno de los principales retos fue trasladar el lenguaje literario al cinematográfico sin perder la esencia de la obra. “Lo que funciona en novela no forzosamente funciona en película”, explicó.

La producción buscará aprovechar la identidad histórica y cultural de Jalisco, además de la infraestructura audiovisual que, asegura, ha crecido en los últimos años gracias a políticas públicas y estímulos para el sector cinematográfico.

“Sabemos que Jalisco es hoy por hoy el único estado que tiene el cash rebate, que está impulsando apoyos directos al cine. Nosotros fuimos parte de esos cineastas que empujamos para demostrar que ya podíamos hacer producciones de ese tamaño aquí”.

Lara recordó que recientemente estrenó “Pancho Villa: El Centauro del Norte”, producción que calificó como la más grande realizada en la historia de Jalisco, con más de 600 personas involucradas y una derrama económica de 12 millones de dólares. “Yo traje Pancho Villa a Jalisco para demostrar que podíamos hacer este tipo de producciones aquí, que había talento tanto delante como detrás de cámara”, compartió.

Sobre el elenco de “Al filo del agua”, Lara confirmó la participación de Dagoberto Gama, quien interpretará a Román Campistrán, además de las actrices Rocío Guzmán y Jimena Bilsup. También, adelantó que existen conversaciones con actores de perfil internacional, aunque todavía no puede revelar nombres debido a cláusulas de confidencialidad. “Va a haber una mezcla de actores consagrados y caras muy frescas, en los personajes jóvenes”, agregó.

Ambición internacional

El realizador adelantó además que entre los proyectos en desarrollo se encuentra la ópera prima de su hijo, el joven director Rafael Larx. “A sus 25 años ya quisiera yo haber dirigido como dirige él”, comentó entre risas.

Desde Cannes, donde además presentará oficialmente ESTIRPE, Lara reconoció que este año el festival tiene un significado especial en su trayectoria profesional.

“Estoy muy contento. Cannes siempre es un lugar maravilloso para celebrar el cine, reencontrarte con amigos y hacer networking. Pero esta edición es muy especial porque representa el lanzamiento de mi nueva productora”, compartió.

El director aseguró que el objetivo de ESTIRPE será desarrollar historias desde México con ambición internacional, combinando experiencia, nuevas voces creativas y tecnologías emergentes.

“Creo que esa experiencia combinada con juventud va a hacer de ESTIRPE una productora muy sólida, porque hay experiencia y hay frescura”, finalizó.

“Sildavia”. Imagen de la serie distópica de ciencia ficción compuesta por 10 episodios. CORTESÍA

IA, vigilancia y soledad: “Sildavia”

Además de “Al filo del agua”, el director también presentará en Cannes un adelanto de “Sildavia”, serie distópica de ciencia ficción compuesta por 10 episodios de entre 18 y 20 minutos, construida con actores reales, técnicos mexicanos y el uso de inteligencia artificial (IA) para desarrollar escenarios y universos visuales.

“Es una serie que plantea ya el uso de la inteligencia artificial, pero desde una lógica ética y perfectamente justificable”, comentó.

El proyecto explora temas como vigilancia, manipulación, aislamiento humano y control social en un contexto futurista. El primer episodio, titulado “Dron”, gira en torno a la vigilancia constante mediante cámaras y sistemas automatizados.

“Hoy estamos más conectados que nunca y estamos menos conectados con seres humanos. Cada vez estamos más solos”, reflexionó el realizador.

Lara considera que la tecnología puede convertirse en una herramienta narrativa capaz de abrir posibilidades antes imposibles para producciones latinoamericanas.

“La inteligencia artificial ya llegó, no nos preguntó y se va a quedar. La diferencia es cómo la vamos a emplear. Yo no me siento en peligro con la IA; creo que puede ser una gran aliada”.

El director explicó que “Sildavia” busca colocarse dentro de la tradición del cine de autores como David Cronenberg, David Lynch y Terry Gilliam, retomando referencias visuales y narrativas cercanas a películas como “Brazil” y “Metrópolis”.

“Cada episodio te va contando un tema específico. No nada más es entretener; también queremos abrir la discusión sobre la tecnología, el control y la manipulación de masas”.

La serie forma parte de los primeros proyectos oficiales de ESTIRPE, nueva productora fundada por Lara junto al productor español Álvaro Garnica, quien cuenta con experiencia en desarrollo y financiamiento de proyectos internacionales.

La compañía tendrá oficinas en Guadalajara y Madrid, apostando por conectar producciones mexicanas con mercados europeos y plataformas globales.

“Nuestra sede principal va a estar en Guadalajara. La mesa está servida. Ya tengo otros socios para la producción y esperaría estar filmando ‘Al filo del agua’ en el primer semestre de 2027”, agregó.

