¿Qué hacer en Guadalajara durante la temporada navideña?

¿Te quedaste en la ciudad y quieres disfrutar de las celebraciones navideñas con tu familia y amistades? Entonces es momento de aprovechar todas las actividades gratuitas disponibles en la Zona Metropolitana de Guadalajara que los ayuntamientos, el Gobierno de Jalisco y la Cámara de Comercio de Guadalajara han impulsado con el objetivo de que los ciudadanos disfruten de esta temporada vacacional con festivales de luces, pistas de hielo y diversión para chicos y grandes.

Una de las opciones más amplias es el Festival Ilusionante, impulsado por la Agencia Estatal de Entretenimiento, que en esta ocasión ha llegado no solo a Guadalajara, sino también a Zapopan y Tlajomulco, con actividades pensadas para distintos públicos y edades.

En Zapopan, conocida como “La ciudad de las niñas y los niños”, el festival Ilusionante contempla, por primera vez en su realización, uno de los atractivos más buscados: una pista de hielo que mide 15 por 20 metros. Esta se encuentra instalada sobre el Andador 20 de Noviembre, a un costado de la Plaza de las Américas, justo enfrente de la Basílica de Zapopan. La pista se encuentra abierta de las 9:30 a las 21:30 horas y permanecerá con ingreso gratuito hasta el próximo 7 de enero de 2026, aunque las actividades se suspenden los días 24 de diciembre y 1 de enero.

Ahí, los asistentes podrán disfrutar de ciclos de patinaje de aproximadamente 20 minutos. Pueden ingresar personas de todas las edades, aunque los menores de edad deberán permanecer bajo la supervisión de una persona adulta. Además, Ilusionante en Zapopan también contempla diversas presentaciones artísticas y culturales, que van desde shows de payasos hasta conciertos y presentaciones sinfónicas. Todos los días hay espectáculos distintos y, para conocer la programación diaria, se debe consultar la página de Facebook de la Agencia Estatal en @EntretenimientoJalisco.

En Guadalajara, la pista de hielo es ya una tradición y se ubica, como en años anteriores, en el Paseo Fray Antonio Alcalde, entre Independencia e Hidalgo. Su ingreso también es gratuito y su horario es de las 9:30 a las 21:30 horas, con pausa los días 24 de diciembre y 1 de enero. Los turnos son de 20 minutos y permiten el acceso a grupos aproximados de 70 personas, una dinámica que obliga a la paciencia, pero que también propicia la convivencia entre desconocidos que comparten la espera.

En el caso de Ilusionante en Guadalajara, el festival contempla además una rueda de la fortuna, también de acceso gratuito, ubicada sobre el Paseo Alcalde, a un costado de la Plaza de Armas. Esta atracción se encontrará abierta al público hasta el próximo 7 de enero, con un horario de las 14:00 a las 21:00 horas, y con descanso los días 24 de diciembre y 1 de enero.

A todo ello se suma el espectáculo de luces y videomapping navideño que se proyecta sobre la Catedral de Guadalajara, disponible sin pausas del 15 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, con funciones a las 19:15, 20:15 y 21:15 horas. Además del árbol de Navidad y el nacimiento de luces que se encienden todos los días desde las 18:30 horas, Ilusionante en Guadalajara también ofrece la experiencia inmersiva “Un Cuento de Navidad”, a cargo de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Esta incluye toma de fotografía en la “Casa de Santa”, ubicada en el corazón del Centro de la ciudad, así como un espectáculo musical cada 30 minutos a partir de las 17:00 y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo.

Tlajomulco no se queda atrás y, por primera vez, alberga este importante festival navideño con la llegada de la feria instalada en la Unidad Deportiva del “Chivabarrio”, en la zona Valles del municipio. Ahí, las y los asistentes pueden disfrutar de juegos mecánicos, una zona gastronómica local y activaciones gratuitas para las familias, con un horario de 16:00 a 22:00 horas, hasta el próximo 7 de enero.

Para conocer más sobre las actividades de este festival navideño, los interesados pueden consultar el calendario general, que incluye activaciones en otros municipios del interior del estado.

Más allá de Ilusionante, San Pedro Tlaquepaque también se ha sumado al ambiente festivo con la instalación de un árbol gigante de Navidad de 15 metros de altura, ubicado en la explanada de la presidencia municipal. Además, el ayuntamiento colocó un nacimiento en la plaza principal del edificio de la alcaldía, abierto hasta el Día de Reyes, mientras que su Centro Histórico luce las tradicionales luces de la temporada, ideales para recorrer en familia y acompañar la visita con los antojitos típicos de este Pueblo Mágico.