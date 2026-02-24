Prime Video termina febrero con las mejores películas y series del mundo del entretenimiento, pues del 24 al 28 de febrero de este 2026, llegan al streaming películas directo de la pantalla grande, así como nuevos episodios de tus series favoritas.

El 25 de febrero llega a Prime Video “Back to Black”, la cinta que llegó a los cines en 2024 y que retrata el ascenso meteórico de Amy Winehouse, desde sus primeros pasos como joven cantautora hasta su consagración en los Grammy y su transformación en un fenómeno musical global, poco antes de su muerte a los 27 años.

El largometraje pone el foco en los inicios de la artista, su intensa y conflictiva relación con Blake Fielder-Civil y la batalla que libró contra las adicciones, elementos que marcaron tanto su vida personal como su carrera artística.

Por otro lado el 27 de febrero se estrena la temporada 1 de “Sweetpea” la producción británica de 2024 presenta a Rhiannon Lewis, personaje interpretado por Ella Purnell, una joven que suele pasar inadvertida en su rutina cotidiana hasta que una serie de acontecimientos la empujan al límite.

A lo largo de seis episodios, la historia profundiza en cómo enfrenta y oculta el secreto que marca un antes y un después en su vida.

La trama se detona tras la muerte de su padre y el regreso a la ciudad de un antiguo acosador escolar, a partir de ahí, la protagonista reacciona de manera inesperada y violenta, mientras intenta contener las repercusiones de sus actos.

El elenco lo completan Calam Lynch, Jon Pointing, Nicôle Lecky y Lorraine Burroughs, entre otros.

Con una narrativa que combina comedia negra y drama sin perder de vista el hilo central de los hechos, la producción original de Sky Atlantic aterriza en Prime Video con su temporada completa disponible para los suscriptores.

Lee también: Martin Scorsese viaja a una galaxia muy lejana

Estrenos de la semana en Prime Video

25 de febrero: El engaño.

25 de febrero: Back to Black.

26 de febrero: Profesión peligro.

27 de febrero: Sweetpea (temporada 1).

27 de febrero: Operación triunfo (temporada 2).

27 de febrero: Man on the run.

ESPECIAL/ Prime Video Latinoamérica

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA