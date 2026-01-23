Premios Oscar 2026: estas son las ausencias más polémicas

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer esta mañana la lista oficial de nominados a los Premios Oscar 2026, un anuncio que provocó amplias reacciones debido tanto a los logros históricos como a varias ausencias que no pasaron desapercibidas.

Uno de los datos más destacados fue el desempeño de Sinners, producción que estableció un nuevo récord al obtener 16 nominaciones, la cifra más alta alcanzada por una sola película en la historia de estos premios.

Polémica que generó conversación en redes sociales

Más allá de los récords, la atención se centró en la exclusión de varios nombres que figuraban con fuerza en las predicciones previas. Entre ellos sobresalen Ariana Grande, Paul Mescal y Chase Infiniti, cuyas ausencias generaron debate entre especialistas y público.

En el caso de Ariana Grande, el contraste fue notable. Mientras Wicked consiguió 10 nominaciones el año pasado, su secuela, Wicked: For Good, no obtuvo ninguna mención. A pesar de que la recepción crítica fue menos favorable que la de la primera entrega, muchos anticipaban una nominación para Grande como actriz de reparto por su interpretación de Glinda. Asimismo, Cynthia Erivo quedó fuera de la categoría de Mejor actriz, aunque su nombre no aparecía con frecuencia en las listas de predicciones de este año.

Actuaciones esperadas que quedaron fuera

Otro nombre considerado como una apuesta segura era el de Paul Mescal, quien protagonizó Hamnet con una interpretación del afligido William Shakespeare. De haber sido nominado, esta habría sido su segunda candidatura al Oscar, luego de haber sido reconocido en 2023 por Aftersun, donde también dio vida a un padre marcado por la tristeza.

Por su parte, Chase Infiniti tampoco consiguió su primera nominación al Oscar por Una batalla tras otra. Aunque algunos analistas preveían su presencia en alguna terna, su actuación como Willa, una adolescente atrapada en una situación extrema provocada por sus padres, no fue incluida entre las seleccionadas.

Cambios en las categorías de dirección

En el rubro de Mejor director, se esperaba que Guillermo del Toro fuera considerado por su trabajo en Frankenstein. Sin embargo, la Academia optó por nominar a Joachim Trier por Sentimental Value. Hasta ahora, Del Toro solo ha sido nominado una vez en esta categoría, cuando ganó por La forma del agua.

Reconocimientos parciales y omisiones destacadas

El cineasta iraní Jafar Panahi recibió nominaciones por Un simple accidente en las categorías de guion original y largometraje internacional. No obstante, no fue incluido en Mejor película ni Mejor director. Panahi realizó la cinta de manera clandestina en Irán tras pasar siete meses en prisión, periodo que concluyó en 2023 luego de iniciar una huelga de hambre. En diciembre, un tribunal de Teherán lo sentenció en ausencia a un año de prisión y le impuso una prohibición para salir del país.

En el ámbito de la animación, Demon Slayer: Castillo infinito tampoco logró una nominación, a pesar de haber superado los 722 millones de dólares en taquilla mundial. La exclusión llamó la atención debido a la popularidad del anime y a que otras producciones, como Elio, sí fueron consideradas.

La categoría de actuación masculina

Finalmente, Jesse Plemons no obtuvo una nominación a Mejor actor por su papel en Bugonia, donde interpreta a un teórico de la conspiración que secuestra y tortura a una directora ejecutiva encarnada por Emma Stone. Su ausencia permitió el ingreso de Ethan Hawke, quien fue reconocido por su trabajo como el ingenioso y profundamente inseguro Lorenz Hart en Blue Moon.

