La noche de los Critics Choice Awards confirmó que el talento mexicano ocupa hoy un lugar central en la conversación cinematográfica internacional. En The Barker Hangar de Santa Mónica, lo mejor del cine y la televisión encontró uno de sus ejes creativos en la obra de Guillermo del Toro y en una presencia mexicana que, lejos de ser anecdótica, marcó el pulso artístico de la ceremonia.

“Frankenstein”, la ambiciosa relectura del clásico dirigida por el tapatío, se convirtió en uno de los títulos más celebrados de la noche al obtener cuatro galardones: Mejor diseño de producción, Peinado y maquillaje, Vestuario y Actor de reparto. Más allá del número, los premios subrayaron algo esencial en la filmografía del cineasta tapatío: su capacidad para construir mundos donde lo monstruoso es profundamente humano y donde la forma visual es inseparable de la emoción.

Ese reconocimiento se volvió especialmente visible cuando Jacob Elordi subió al escenario para recibir el Critics Choice como Actor de Reparto. Su interpretación de la criatura fue descrita como contenida, física y vulnerable, y el actor no dudó en dirigir el momento hacia su creador. “Gracias a Guillermo del Toro, te amo. Todos te amamos. Cumpliste mi sueño de los once años”, dijo, recordando que, para muchos intérpretes, trabajar con Del Toro es una experiencia formativa y casi iniciática.

El peso autoral también se hizo sentir con Paul Thomas Anderson, quien se llevó el premio a Director por “One Battle After Another”, adaptación de la novela “Vineland. En su discurso, subrayó que “todos mis compañeros de categoría son maravillosos. Lo único que un director puede hacer es agradecer al elenco. Ahí empieza, ahí termina”. Su cinta también se alzó como Mejor película.

En el terreno actoral, Timothée Chalamet obtuvo el Critics Choice Award a Mejor actor por “Marty Supreme”, una de las interpretaciones más celebradas de la temporada. Chalamet encarna a un joven prodigio del ping-pong cuya ambición desmedida y obsesiva va revelando una profunda fragilidad emocional.

Entre las sorpresas de la noche destacó también Amy Madigan, reconocida por su papel de “Gladys”, la bruja de “Weapons”. Su actuación, contenida e inquietante, fue celebrada como uno de los regresos más potentes de una veterana actriz que entiende el silencio y la presencia como herramientas narrativas.

A diferencia de otras ceremonias recientes, los Critics Choice Awards transcurrieron con discursos políticos cuidadosamente medidos. En un contexto internacional marcado por tensiones -incluidas las recientes noticias provenientes de Venezuela-, la gala evitó la confrontación directa.

Jimmy Kimmel fue la excepción, con una intervención cargada de ironía dirigida a Donald Trump, recordando que la libertad de expresión en Estados Unidos no es un terreno conquistado para siempre. “No debemos tomarla como algo ganado”, advirtió, antes de cerrar con sarcasmo: “Gracias señor presidente por todas las cosas ridículas que hace todos los días”.

La televisión también tuvo su espacio. “Adolescence” se llevó cuatro galardones, incluido el de Miniserie. En comedia, “The Studio” obtuvo tres premios y reafirmó el lugar de Seth Rogen como una de las voces más sólidas del género.

Principales ganadores

Película: “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson.

Actriz: Jessie Buckley, por “Hamnett”.

Actor: Timothée Chalamet por “Marty Supreme”.

Director: Paul Thomas Anderson por “One Battle After Another”.

Miniserie: “Adolescence”.

Serie dramática: “The Pitt”.

Serie de comedia: “The Studio”.

Película animada: “Kpop Demon Hunters”.

Guillermo del Toro enfrenta duelo

El cineasta mexicano Guillermo del Toro vivió una de las noches más emotivas de su carrera durante los Premios de cine de Palm Springs; y es que, mientras fue homenajeado por su trabajo en la cinta “Frankenstein” confesó que, tanto él como su familia, atravesaban un duro momento: la muerte de su hermano.

Entre los aplausos del público, el mexicano subió al escenario para recibir el Visionary Award y, ahí, aprovechó su discurso para hablar de su reciente pérdida:

“Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí”, dijo visiblemente conmovido. Del Toro explicó que decidió asistir al evento porque la cinta conecta directamente con la situación que vive, pues habla del duelo y la transformación: “La película habla de una condición puramente humana; eso lo demuestra la última parte de la película, que dice que el corazón puede romperse, pero lo roto sigue vivo. Incluso un corazón roto bombea la sangre y te impulsa a seguir adelante”.

CT