Aries

Inicias la semana con fuerza y tu carisma se nota en cada interacción. Este lunes es ideal para reforzar relaciones personales y avanzar en asuntos financieros con confianza.

Tauro

La jornada favorece la atención a asuntos pendientes, lo que te permitirá avanzar con mayor tranquilidad. La intuición puede ayudarte a tomar decisiones importantes, tanto en el amor como en lo laboral.

Géminis

Hoy es un día propicio para buscar apoyo en otros y ampliar tus contactos. Tu habilidad para comunicarte puede abrir puertas en proyectos que estaban en pausa.

Cáncer

Tu intuición será un activo poderoso en este inicio de semana. Puede ayudarte a evitar errores y a avanzar con seguridad en temas de relación y responsabilidad.

Leo

Aunque la impulsividad puede surgir, Mhoni sugiere evaluar bien antes de tomar decisiones, especialmente si están relacionadas con dinero. En el amor, se vislumbran momentos intensos y positivos.

Virgo

Puede ser un día de retos internos. Mantener la paciencia y adoptar una actitud práctica te ayudará a sortear obstáculos y encontrar soluciones claras.

Libra

La energía del día apoya tanto tus metas afectivas como materiales. Es posible que recibas noticias alentadoras en aspectos laborales o personales.

Escorpio

Tus deseos y objetivos pueden materializarse si actúas con tacto. Las relaciones familiares y sociales se ven favorecidas con un enfoque amable y diplomático.

Sagitario

La intuición cobra relevancia para ti hoy. Aprovecha los contactos nuevos y cuida tus relaciones, tanto de amistad como de pareja, para fortalecer los lazos.

Capricornio

Este lunes invita a concentrar esfuerzos en tus metas. La energía positiva puede atraer resultados tangibles, así como momentos significativos en lo afectivo.

Acuario

Los desplazamientos y encuentros de hoy pueden traer resultados favorables en temas de amor. En asuntos económicos, conviene ser prudente y evaluar antes de actuar.

Piscis

Tu entusiasmo por hacer muchas cosas puede ser una ventaja si lo canalizas bien. El ambiente invita a explorar nuevos proyectos y también a invertir en relaciones emocionales valiosas.

Con información de Mhoni Vidente

