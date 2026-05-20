Miércoles, 20 de Mayo 2026

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Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY jueves 21 de mayo

Con la entrada del Sol en Géminis y la influencia de distintos planetas, las energías favorecen acuerdos, viajes, nuevos comienzos y avances tanto en el amor como en el trabajo

Por: Moisés Figueroa

Los movimientos astrales de este jueves 21 de mayo llegan cargados de cambios, decisiones importantes y oportunidades para todos los signos del zodiaco, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Mizada Mohamed. ESPECIAL

Los movimientos astrales de este jueves 21 de mayo llegan cargados de cambios, decisiones importantes y oportunidades para todos los signos del zodiaco, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Mizada Mohamed. ESPECIAL

Los movimientos astrales de este jueves 21 de mayo llegan cargados de cambios, decisiones importantes y oportunidades para todos los signos del zodiaco, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Mizada Mohamed.

Con la entrada del Sol en Géminis y la influencia de distintos planetas, las energías favorecen acuerdos, viajes, nuevos comienzos y avances tanto en el amor como en el trabajo.

Aries

Aries inicia una etapa favorable para acuerdos y negociaciones. La presencia del Sol en Géminis ayudará a destrabar situaciones que parecían detenidas, mientras que Plutón en Acuario impulsará cambios positivos en proyectos personales y profesionales.

Tauro

Tauro atraviesa un periodo especial conocido como el “ciclo del yo”, una etapa ideal para iniciar cosas nuevas y tomar decisiones importantes. Además, este jueves estará marcado por la armonía familiar, la felicidad y buenas noticias en el ámbito profesional.

Géminis

Para Géminis, la entrada del Sol en su signo representa el momento perfecto para actuar. Después de meses de análisis y reflexión, ahora es tiempo de avanzar con determinación en planes y proyectos que comienzan a tomar forma.

Cáncer

Cáncer tendrá un día lleno de transformaciones, oportunidades y noticias positivas. También se perfilan viajes familiares y momentos importantes en el entorno laboral que traerán alegría y estabilidad emocional.

Leo

Leo vivirá cambios relacionados con viajes, negociaciones y contacto con personas de otras ciudades o países. Además, podrían llegar recompensas inesperadas o regalos que llenarán de entusiasmo esta etapa.

Virgo

Virgo entra en un periodo clave para tomar decisiones importantes y salir de la zona de confort. Según Mizada, es momento de aprovechar la experiencia y el conocimiento acumulado para abrirse a nuevas oportunidades.

Libra

Libra experimentará cambios importantes y recibirá noticias de personas del pasado que podrían buscar apoyo o asesoría. La influencia de Urano favorecerá la realización de sueños y proyectos que parecían lejanos.

Escorpión

Escorpión tendrá una jornada marcada por la pasión, el amor y las nuevas oportunidades. Será un momento ideal para tomar acción en temas profesionales y económicos, dejando atrás las dudas y aprovechando la abundancia que comienza a llegar.

Sagitario

Sagitario contará con buena fortuna, éxito y abundancia gracias a la energía de Júpiter, su planeta regente. Además, se aproximan viajes y oportunidades que abrirán nuevos horizontes en diferentes áreas de su vida.

Capricornio

Capricornio tendrá justicia y claridad en asuntos relacionados con contratos, acuerdos y trámites importantes. Todo aquello que parecía detenido comenzará a avanzar favorablemente tanto en lo profesional como en lo personal.

Acuario

Acuario recibirá ofrecimientos importantes que traerán tranquilidad y estabilidad. El amor, el trabajo y la economía estarán bien, pero será fundamental actuar con decisión y confiar en las oportunidades que se presenten.

Piscis

Piscis tendrá un día ideal para resolver temas financieros, realizar compras, ventas o negociaciones importantes. También será un excelente momento para planificar viajes y tomar decisiones relacionadas con la economía personal.

MF

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