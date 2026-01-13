Pegaduro y Thoro lanzan su colección conjunta BARRIO

En un ambiente de celebración y cercanía con la comunidad, el pasado viernes 9 de enero, la empresa de adhesivos y materiales para la construcción Pegaduro y la marca de ropa Thoro presentaron de manera oficial la colección BARRIO. El lanzamiento se llevó a cabo en la explanada del Mercado San Juan de Dios, uno de los espacios más representativos de Guadalajara, donde se congregaron cientos de personas y diversos invitados especiales.

La elección del Mercado San Juan de Dios como sede del evento no fue casual. Pegaduro y Thoro coincidieron en que este espacio simboliza de manera clara el concepto de BARRIO, una colección que surge de la unión de dos marcas de distintos sectores, pero que comparten una misma esencia basada en valores como el respeto por el trabajo, la autenticidad y la conexión directa con la gente.

Durante la presentación, se destacó que BARRIO va más allá de una colaboración comercial. Para ambas marcas, se trata de una vivencia que busca trasladar esos valores a un lugar que los representa plenamente. El Mercado San Juan de Dios fue definido como el corazón comercial, cultural y social de Guadalajara, un punto donde convergen historias, oficios, generaciones y tradiciones que forman parte de la identidad de la ciudad y del pulso cotidiano del barrio tapatío.

Los organizadores señalaron que San Juan de Dios es sinónimo de comunidad, resistencia y tradición viva. En ese contexto, el mercado se convirtió en el escenario ideal para compartir con la gente, regresar algo a la ciudad y celebrar los elementos que unen a Pegaduro y Thoro, pese a pertenecer a industrias distintas.

Carlos Manzo, director general de Pegaduro, explicó que esta colaboración tiene como objetivo rendir homenaje a los barrios de la ciudad y a todo lo que representan en la vida cotidiana de las personas. Señaló que el barrio es el lugar donde muchas personas crecen y aprenden su oficio, ya sea en la construcción, la confección de ropa, la preparación de alimentos u otras actividades.

“El barrio es el lugar donde niños crecemos y aprendemos nuestro oficio. Lo bonito es que en los barrios siempre hay una diversidad increíble y es el motor de todas las ciudades”, expresó Manzo, al referirse al significado que inspiró la colección BARRIO.

La explanada del mercado se llenó de música, colores y público durante la presentación de la colaboración entre Pegaduro y Thoro. EL INFORMADOR/J. Acosta

El director general de Pegaduro también subrayó la relevancia de la colaboración entre ambas marcas, al tratarse de empresas con enfoques distintos. Destacó que, aunque una se dedica a la construcción y la otra a la moda, esa diferencia permitió complementarse para crear algo distinto. “Eso es lo extraño y lo bonito: que nos complementamos para hacer algo diferente”, señaló.

Por su parte, Gerardo González Best, cofundador de la marca Thoro, explicó que desde el inicio el objetivo fue unir a dos marcas tapatías bajo un mismo concepto. Indicó que buscaron un lugar que representara fielmente el nombre de la colección, y que el Mercado San Juan de Dios cumplía con ese significado. “Qué más barrio que el icónico Mercado San Juan de Dios”, afirmó.

González Best agregó que tanto Pegaduro como Thoro son marcas familiares que buscan dejar huella en la cultura mexicana. Señaló que parte de la intención del evento fue generar expectativa y curiosidad entre la gente, para que se preguntara qué había detrás de la colaboración. Durante el evento, modelos caminaron por el mercado mientras se les tomaban fotografías, capturando la esencia de la colección y del entorno.

Al finalizar el evento, los representantes de Pegaduro y Thoro agradecieron la presencia de los asistentes y participaron en la tradicional foto del recuerdo, con lo que concluyó la presentación de la colección BARRIO en uno de los espacios más emblemáticos de Guadalajara.

Familias y visitantes disfrutaron de la jornada con comida y música en vivo, como parte del acercamiento de las marcas con la comunidad. EL INFORMADOR/J. Acosta

Espacio de convivencia

Como parte del acercamiento con la comunidad, los asistentes al mercado disfrutaron de comida como un gesto de agradecimiento y convivencia. Además, el ambiente se complementó con música en vivo de distintos géneros, como corridos, boleros y reggae, a cargo de los grupos Lado Tres, Los Preciado Cachitos y Los Afro Brothers.