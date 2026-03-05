Nana Calistar: Horóscopos para HOY viernes 6 de 2026

Las predicciones de la popular astróloga Nana Calistar para este viernes 6 de marzo, indican que es una jornada en la que cada signo del zodiaco recibirá advertencias, consejos y oportunidades para reflexionar sobre el amor, la economía y las relaciones personales.

Como es habitual en su estilo directo, las recomendaciones invitan a enfrentar los problemas con claridad y a evitar decisiones impulsivas que puedan complicar el camino.

A continuación, las predicciones signo por signo para este día.

Aries

Para los nacidos bajo este signo, el mensaje es claro: los celos o la desconfianza podrían afectar la relación de pareja si no se manejan con inteligencia. Es momento de enfocarse en las metas personales y dejar atrás situaciones que ya no aportan nada positivo. También se vislumbran mejoras económicas, aunque será importante cuidar los gastos y evitar decisiones apresuradas.

Tauro

La jornada pide controlar el temperamento para no lastimar a quienes están cerca. Un romance podría aparecer en el camino, pero también existe la posibilidad de que alguien del pasado vuelva a aparecer y cause cierta confusión. La recomendación es actuar con sinceridad y evitar fingir ser alguien que no se es.

Géminis

El día puede traer discusiones innecesarias si no se mide lo que se dice. Los géminis deben evitar sentirse responsables por problemas ajenos y concentrarse en sus propios objetivos. En el ámbito económico podrían surgir gastos imprevistos, mientras que en lo sentimental se aconseja romper la monotonía para fortalecer la relación.

Cáncer

Las predicciones advierten sobre posibles traiciones de amistades, por lo que conviene ser prudente al confiar secretos. La familia se convierte en el refugio más importante durante esta etapa. En el plano económico podrían llegar ingresos extra, aunque también será necesario evitar conflictos o chismes que solo generen estrés.

Leo

En el amor podrían surgir tensiones provocadas por terceras personas o amistades que interfieren demasiado. Será fundamental valorar lo que ya se tiene antes de buscar algo fuera de la relación. Además, se vislumbran cambios importantes en las finanzas, por lo que se recomienda actuar con responsabilidad.

Virgo

Para Virgo llega un momento de cerrar ciclos con personas del pasado que ya no aportan nada positivo. También se vislumbran cambios que pueden modificar la manera de ver ciertas situaciones, especialmente en el amor. Un viaje o noticia inesperada podría traer alegría y abrir nuevas posibilidades.

Libra

La jornada invita a aprender de los errores y dejar de insistir en relaciones que no valoran lo que se ofrece. Algunos conflictos familiares causados por rumores o malentendidos podrían aclararse. Además, se vislumbra la posibilidad de iniciar un negocio o proyecto que genere buenos ingresos.

Escorpión

Escorpión atraviesa un momento de transformación emocional. Para avanzar será necesario dejar atrás rencores o recuerdos que siguen pesando. También podrían llegar noticias relacionadas con trámites pendientes. En el amor, se aconseja no dejarse llevar solo por lo físico y analizar con calma los sentimientos.

Sagitario

El horóscopo advierte que los celos o actitudes posesivas podrían alejar a la pareja. También existe el riesgo de que algunas amistades no sean tan sinceras como aparentan. En los próximos días podría surgir una invitación o plan social interesante, aunque lo ideal será no apresurar decisiones en el amor.

Capricornio

Los capricornios podrían recibir oportunidades importantes, incluso relacionadas con viajes o nuevas personas que llegan a su vida. También se presentan cambios favorables en el trabajo y en la economía. Es una etapa para confiar en uno mismo y dejar atrás la tristeza o las dudas.

Acuario

El día invita a actuar con prudencia en temas económicos, evitando decisiones precipitadas. Una llamada o noticia inesperada podría cambiar el rumbo de la jornada. Además, será conveniente no compartir planes o proyectos con demasiadas personas, ya que la envidia podría jugar en contra.

Piscis

Para Piscis se avecinan cambios profundos que impulsarán un proceso de crecimiento personal. Eventos sociales o reuniones podrían traer la oportunidad de conocer a alguien especial. También se recomienda cuidar la salud y prestar atención a posibles problemas respiratorios o infecciones.

