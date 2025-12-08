Nana Calistar: Horóscopos para HOY 8 de diciembre de 2025

Aries

Aprenderás a no darle tanto peso a las opiniones ajenas. No todo lo que se dice tiene valor, y pronto lo comprobarás con una noticia inesperada que te sacudirá por dentro. Habrá personas a tu alrededor que no actuarán con sinceridad; confía más en tu intuición que en las apariencias.

Estás entrando en una etapa de madurez, donde entenderás por qué tuviste que pasar por ciertas experiencias. Aléjate de vínculos que ya demostraron no merecer tu confianza. Se aproxima un viaje que te ayudará a liberar la mente y renovar energía. Las oportunidades aparecerán sin previo aviso: atrévete a tomarlas. El proyecto o negocio que tienes en mente comenzará a tomar forma. En el amor, avanza con calma y sin forzar nada.

Tauro

Ya no postergues lo que deseas; el tiempo se agota y los sueños no se cumplen sin acción. Este es el momento para poner orden, definir prioridades y actuar con decisión. Si tienes pareja y las tensiones han aumentado, evita discutir impulsivamente; la calma será tu mejor aliada.

También cuida los trámites y documentos, pues podrían presentarse retrasos. Presta atención a tus sueños: podrían traer respuestas que buscas hace tiempo. No permitas que otros decidan por ti ni que influyan en tus planes. En el amor, se acerca una nueva historia o una reconciliación que te devolverá la fe.

Géminis

Cuando mires atrás, notarás cuánto has crecido. La vida te está enseñando que puedes ser feliz si te comprometes contigo mismo. Controla tu temperamento, especialmente con tus seres queridos, porque una palabra mal dicha puede doler más de lo que imaginas.

Cuida tus finanzas: habrá gastos imprevistos o tentaciones innecesarias. Evita malgastar energía en chismes o comentarios ajenos. Estás en un proceso de transformación, donde la disciplina será clave para alcanzar tus metas. Tu salud digestiva podría resentirse; procura descansar y cuidar tu alimentación. Se aproximan noticias y cambios positivos.

Cáncer

Abre tu corazón al amor sin tanto temor. No todas las personas llegan para herirte; algunas llegan para quedarse. Si alguien demuestra interés genuino, permite que se acerque. También podrías revivir sentimientos del pasado, pero esta vez con mayor claridad. Reflexionarás sobre decisiones pasadas y aprenderás a soltar culpas.

Cuida tu cuerpo y tus hábitos; es momento de equilibrar tus emociones con acciones que te nutran. Algunas amistades podrían mostrar su verdadera cara; confía en tu instinto para distinguir a quien suma de quien resta.

Leo

La vida te sorprenderá si te permites fluir y dejar de controlar cada detalle. En casa o en familia, evita dramatizar o exagerar situaciones simples. Retomarás un proyecto o meta que habías dejado en pausa; el éxito dependerá de tu constancia.

No todos a tu alrededor celebran tus logros, así que protege tus ideas. Descubrirás verdades que te dolerán, pero también te liberarán. Un viaje o cambio de ambiente te ayudará a reencontrarte contigo mismo. Deja que la vida te guíe sin tanta resistencia; todo lo que ocurre tiene un propósito.

Virgo

El amor comienza a florecer y podrías sentir una conexión especial con alguien nuevo. Cuida tus palabras: tu sinceridad es valiosa, pero también puede herir. Entras en una etapa de fortaleza emocional, donde dejarás atrás miedos, cargas y rutinas que ya no encajan contigo.

Aprende a equilibrar lo que das y lo que recibes; mereces reciprocidad.

En pareja, no cargues con todo el peso de la relación. Este es un buen momento para cerrar ciclos mentales y liberar pensamientos que te detienen.

Libra

Es tiempo de hablar con claridad en el amor y poner límites sanos. No permitas que te minimicen ni que tus sentimientos pasen desapercibidos. Alguien podría mostrarte interés genuino, así que no cierres la puerta a nuevas posibilidades.

Presta atención a tu salud: necesitas descansar y cuidar tu energía. Una traición podría sacarte de equilibrio, pero también te enseñará a ser más selectiva con tus confidencias. En el plano laboral o económico se vislumbran mejoras y oportunidades. Sé puntual, prudente y evita distracciones.

Escorpión

Alguien muy cercano podría darte una noticia sorprendente. Aprende a disfrutar de los pequeños gestos y deja de desgastarte por conflictos sin sentido. No te permitas caer en provocaciones; tu serenidad será tu mejor escudo.

Estás rodeado de personas que pueden sentir envidia o desear tu caída, pero tu fuerza interior los supera. Llegan cambios importantes que te impulsarán a actuar con determinación. Si algo o alguien te incomoda, pon límites sin perder la calma. La vida te está pidiendo evolución, no confrontación.

Sagitario

Has estado cargando más de lo necesario, pero pronto verás una solución clara al problema que te preocupa. Cuida tus hábitos y evita excesos: el bienestar físico será clave para mantener la mente en paz. No tomes decisiones apresuradas; piensa antes de actuar.

La vida te mostrará cómo el tiempo pone todo en su lugar, incluso las injusticias. Cuida tu corazón y no entregues tu afecto a quien no sabe valorarlo. Se avecinan buenas noticias, nuevos vínculos y una oportunidad de crecimiento económico.

Capricornio

Tu familia es tu fuerza, pero también el escenario de algunas tensiones. Sé cauteloso con las personas envidiosas o poco sinceras. Nuevas oportunidades laborales y económicas se presentarán, pero deberás ser disciplinado para aprovecharlas. Podrías recuperar dinero o concretar una venta que llevabas tiempo esperando.

Este es un buen momento para cerrar asuntos pendientes, perdonar y empezar de nuevo con sabiduría. No temas volver a intentarlo si algo no salió bien la primera vez. En el amor, no retrocedas hacia vínculos que ya demostraron no funcionar.

Acuario

Pronto recibirás una noticia familiar que se difundirá rápido; mantén la discreción. Cuida lo que dices y evita revelar información que te hayan confiado. No te involucres en conflictos ajenos; es mejor conservar la calma y mantener distancia.

La suerte empieza a favorecerte en temas amorosos, económicos y profesionales. Baja la guardia del orgullo, pues podría alejarte de personas valiosas. Si la nostalgia aparece, acéptala sin dejarte arrastrar por el pasado. Estás en un ciclo de renovación: enfócate en avanzar.

Piscis

Tus emociones estarán más intensas de lo habitual. Un día te sentirás radiante y al siguiente, desbordado. Procura mantener el equilibrio y no dejar que los altibajos afecten tus relaciones. Aprende a cerrar capítulos con amor y sin rencor; soltar también es amar.

Si tienes pareja, busca reconectar con detalles y comunicación. Podrías asistir a una boda o recibir una propuesta inesperada. Una nueva amistad o romance podría alegrarte los días. Cuida tu cuerpo: evita caídas, tensiones o esfuerzos innecesarios.

Con información de Nana Calistar.

