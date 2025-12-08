La astróloga Mhoni Vidente continúa destacándose como una de las voces más influyentes entre la comunidad hispana. Sus predicciones, que muchos consultan cada día, se han convertido en un referente para comprender las energías relacionadas con el amor, la salud, el trabajo y los asuntos económicos.

Aries

Inicias una semana que promete buenos resultados, en línea con las anteriores. Sin embargo, la tensión provocada por la interacción entre Marte y Saturno podría generar molestias, especialmente si realizas viajes o si te encuentras fuera de tu país.

Tauro

Aunque los días que vienen mantienen la buena racha reciente, podrías percibir un ambiente un poco más alterado debido a Saturno. Existe la posibilidad de una traición por parte de un amigo o de un conflicto relacionado con trabajo o dinero. Lo positivo seguirá pesando más.

Géminis

Los próximos días implicarán mayor esfuerzo en el ámbito laboral y posibles roces si trabajas junto a socios. Aun así, la tendencia continúa siendo provechosa. Mantente atento a posibles engaños o malas jugadas en temas económicos o profesionales.

Cáncer

Este período continúa influenciado por energías mayormente positivas, pero con un toque adicional de presión debido a Saturno. Afrontarás ciertos contratiempos en el trabajo o en asuntos prácticos del día a día. A pesar de la batalla, el desenlace será favorable.

Leo

Aunque te espera una semana algo más exigente que las anteriores, las influencias positivas seguirán predominando. En tu caso, podrían surgir tensiones en la vida sentimental o experiencias que generen cierta desilusión, pero el balance general será favorable.

Virgo

Las influencias astrales generales se mantienen a tu favor, aunque con ciertas limitaciones. Una intervención adversa de Saturno podría generar tensiones en casa o problemas en el entorno familiar. No obstante, sabrás recuperarte y avanzar.

Libra

La semana inicia bajo vibraciones que siguen siendo beneficiosas, aunque no tan marcadas como en días pasados. La presencia desfavorable de Saturno sugiere cautela frente a chismes o juicios injustos en el entorno laboral. Podrías enfrentarte a comentarios escritos o verbales, aunque lograrás manejarlo sin complicaciones.

Escorpio

La semana arranca bajo una tendencia positiva, pero con advertencias: Saturno podría complicar algunos aspectos, en especial los relacionados con tus finanzas. Si no llevas control, los gastos pueden escaparse de tus manos. Aun así, será un período provechoso.

Sagitario

Comienza para ti una semana movida y algo tensa. La influencia de Marte podría provocar desacuerdos, momentos de fricción o discusiones que no siempre favorecerán tus objetivos. Aun así, no se trata de una semana negativa, sino simplemente más inestable.

Capricornio

Te espera una semana que continúa siendo favorable, aunque con momentos de tensión por la influencia de Marte y Saturno. Conviene mantenerte alerta ante posibles calumnias o ataques silenciosos de personas con malas intenciones. Finalmente, saldrás adelante.

Acuario

La energía positiva que te ha acompañado desde octubre persiste, aunque con matices menos armónicos. Es importante que tomes distancia prudente entre el afecto y el dinero, ya que mezclar ambos podría generar inconvenientes inesperados. La precaución será tu mejor aliada.

Piscis

A pesar de que la semana conserva un trasfondo favorable, será más exigente en cuestiones laborales, financieras o sociales. Es posible que te enfrentes a varias dificultades simultáneas; aun así, el resultado final será satisfactorio.

Con información de Mhoni Vidente

BB