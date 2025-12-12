Nana Calistar: Horóscopos para HOY 12 de diciembre de 2025

Aries

Ha llegado el momento de reconocerte, valorarte y dejar de aceptar menos de lo que mereces. El universo empieza a devolverte todo lo que antes parecía negado, y con ello llega gente nueva que te inspira y te devuelve la fe. Comenzarás a recuperar la alegría de vivir y a sentirte en paz contigo mismo. No permitas que nadie te haga dudar de tu valor ni te haga retroceder. Quien quiera estar a tu lado deberá estar a tu altura.

Recuerda siempre tus raíces y a las personas que te acompañaron cuando todo era incierto, porque esas conexiones sinceras son las que te sostienen cuando todo cambia. Una noticia vinculada a una amistad te llenará de alegría. Emocionalmente, madurarás; no por frialdad, sino porque has aprendido a cuidarte. Se aproxima un nuevo amor, posiblemente de los signos Leo, Piscis o Capricornio, que llegará para enseñarte grandes lecciones y abrirte caminos más luminosos.

Tauro

Es momento de priorizarte. Cuida tu cuerpo, aliméntate bien, descansa y busca tu bienestar no para agradar a otros, sino porque lo mereces. Si tú no te das tu lugar, nadie más lo hará. En el trabajo se abren oportunidades que podrían implicar viajes o trámites que finalmente se resuelven. Si tienes pareja, podrías enfrentar dudas o situaciones que pondrán a prueba la confianza.

No te precipites: analiza lo que sientes y hacia dónde va esa relación. Tu fuerza interior es grande y tu carácter, aunque cambiante, te guía hacia la estabilidad. Deja atrás a quienes solo te restan o te hacen sentir menos. Cierra ciclos y avanza sin miedo, porque lo que viene te pide ligereza, no cargas del pasado.

Géminis

Este fin de año te invita a reconectar con tu familia y a no dejar que las exigencias del trabajo apaguen tu paz interior. Aprende a fluir; lo que es para ti, llegará cuando deba hacerlo. Dos personas cercanas te demostrarán su cariño con hechos, y una amistad a la distancia será clave para tomar decisiones importantes. En el amor, evita apresurarte; las conexiones verdaderas necesitan tiempo.

En lo económico, llega un respiro que te permitirá organizarte mejor y recuperar estabilidad. Podrías recordar a una expareja, no para volver, sino para reconocer cuánto has crecido. Perdona y avanza, porque ya no eres la misma persona que fuiste entonces.

Cáncer

El amor vuelve a tocar tu puerta, pero esta vez desde la calma y la madurez. Si estás soltero, podrías conocer a alguien que te devuelva la ilusión sin necesidad de llenar vacíos. También podrían surgir recuerdos del pasado, no para regresar, sino para confirmar que has superado lo que una vez dolió. Se avecinan días agradables que te reconcilian contigo mismo, aunque será necesario asumir tus decisiones y aceptar que no todo lo que se va está destinado a volver.

Aprende a soltar sin culpa. No vivas solo para trabajar; al final, lo que realmente permanece son los momentos compartidos con quienes amas. Hay alguien que te observa desde hace tiempo con verdadero interés, pero quizá no lo has notado.

Leo

Si estás en pareja, podrías descubrir verdades que te lleven a replantear la relación. Recuerda que el amor empieza por ti: nadie puede llenar lo que tú mismo no cultivas. No temas quedarte solo, teme perderte de ti. Aprende a disfrutar las pequeñas cosas, porque son las que realmente dan sentido a la vida. Una amistad cercana podría necesitar tu apoyo, no la ignores.

En lo laboral se abren caminos y mejoras económicas, pero evita prestar dinero o confiar demasiado en promesas. Cuida tu cuerpo y tus emociones; no cargues más de lo necesario. Controla tu carácter y escucha antes de reaccionar. Solo así sabrás quién realmente merece seguir a tu lado.

Virgo

Evita involucrarte en conflictos o chismes, especialmente en el entorno laboral o en redes. No todo lo que brilla es sincero, y hay quien finge sonrisas mientras observa tus pasos. Recuerda quién eres y confía en tus capacidades; no necesitas aprobación externa. Una expareja podría pensar en ti con más frecuencia de la que imaginas, y dentro de tu círculo podría surgir una noticia relacionada con un embarazo.

Mantén los pies en la tierra y enfócate en tus metas. Eres más fuerte de lo que crees, aunque a veces dudes de ti. Cree en tu valor y en todo lo bueno que puedes lograr. Vienen proyectos nuevos y personas que aportarán luz a tu vida. No sabotees tu felicidad por miedo a perder el control.

Libra

Cuidado con idealizar o entregar tu corazón demasiado rápido. Algunas verdades saldrán a la luz y te mostrarán quién merece tu confianza y quién no. Estás en un ciclo emocional intenso, con altibajos que te hacen cuestionar muchas cosas. Deja de cargar con problemas ajenos y enfócate en tu propio bienestar. Recuerda que tu felicidad no depende de tener o no pareja.

En el entorno familiar podrían revelarse secretos que removerán emociones, pero trata de escuchar antes de juzgar. También podrías vivir un reencuentro pasional con alguien de tu pasado; piensa bien antes de abrir esa puerta. No necesitas repetir historias para aprender.

Escorpión

Tu intuición estará más aguda que nunca y los sueños te revelarán verdades que habías evitado aceptar. Escúchalos. Es momento de liberarte de manipulaciones y recuperar el control de tu vida emocional. Tienes una fuerza natural que te vuelve líder; no la desperdicies intentando agradar. En los próximos días podrías reencontrarte con alguien del pasado o recibir una sorpresa que despierte emociones dormidas. Cuida tu salud física: el cuerpo refleja lo que el alma calla. Tu intensidad es tu escudo, pero úsala con sabiduría. Eres resiliente, apasionado y valiente; confía en esa esencia, porque te abrirá caminos que antes parecían cerrados.

Sagitario

Este cierre de año te impulsa a priorizarte sin culpa. Vienen cambios que te sacarán de la rutina y una persona nueva que podría hacerte sentir lo que hace tiempo no sentías. Pero para abrirte al futuro, debes soltar el pasado. Deja atrás las heridas y aprende a poner límites con serenidad. No confundas bondad con debilidad: ser firme también es una forma de amor propio. Se presentan oportunidades laborales y un viaje que ampliará tu perspectiva. Acepta la ayuda de quien te quiere de verdad y aléjate de quienes solo aparecen por interés. Tu energía se renueva y con ella la motivación para construir una etapa mucho más estable y plena.

Capricornio

Hay personas que hablan a tus espaldas, no porque les importes, sino porque no soportan verte avanzar. No les des poder. En el amor podrías sentir una atracción inesperada, pero cuidado: algunas oportunidades llegan tarde y no siempre pueden recuperarse. Controla tus emociones, pues tus cambios de humor afectan más de lo que crees. No te aísles de quienes te quieren de verdad. Este es el momento de cumplir tus promesas y avanzar con determinación. No esperes señales; actúa. El destino favorece a quienes se mueven. Llegan sorpresas agradables y recompensas por todo lo que has trabajado con constancia.

Acuario

Se aproximan movimientos importantes en tus finanzas. Aunque al principio generen incertidumbre, terminarán beneficiándote. También podrías conocer a alguien interesante en una reunión, alguien que despertará curiosidad y conexión genuina. Presta atención a las señales: nada ocurre por azar.

Mantente alerta ante amistades poco leales que disfrutan del conflicto; no te involucres en lo que no te corresponde. No des segundas oportunidades a quien ya te falló; hay personas nuevas dispuestas a ofrecerte algo más sincero. En el ámbito familiar, abre tu corazón y muestra afecto. Una buena noticia te devolverá la esperanza y te recordará que la vida sigue recompensando la bondad.

Piscis

Deja de sospechar de quien te demuestra cariño real. No todas las personas llegan a tu vida para lastimarte. Alguien cercano necesitará tu apoyo, y brindárselo te conectará con tu lado más noble. El karma pondrá las cosas en su lugar; no busques justicia, deja que la vida se encargue.

Noticias de un amor pasado podrían remover sentimientos, pero no confundas nostalgia con deseo de volver. También se acerca alguien nuevo con interés genuino; atrévete a mirar sin miedo. Este cierre de año marca un renacimiento para ti: libérate del peso del pasado y comprende que nadie es indispensable. La verdadera paz llega cuando te eliges sin dudar.

Con información de Nana Calistar.

EE